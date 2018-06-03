«Они все умрут»: в Минздраве Украины выступили против лечения онкобольных

Заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский оказался в центре скандала
из-за своего заявления о лечении онкобольных.
Выступая в Счетной палате Украины, заместитель министра заявил, что выделять государственные средства на лечение за рубежом онкобольных нецелесообразно, так как они «все равно умрут».
Александр Линчевский, заместитель исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины: «В сухом остатке — 25% пациентов, собственно, умирают. То есть каждый четвертый лечится за рубежом неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы 0%».
Также Линчевский заявил, что и те случаи, когда больному пересаживают костный мозг, заканчиваются смертью «рано или поздно», сообщает Онкологический портал Украины со ссылкой на стенограмму заседания.
Слова Линчевского вызвали возмущение украинцев. Так, они предложили чиновнику самостоятельно сообщать родителям больных раком детей, что смерть ребенка неизбежна, а тратить деньги на его лечение нецелесообразно.
Александр Линчевский, заместитель исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины: «В сухом остатке — 25% пациентов, собственно, умирают. То есть каждый четвертый лечится за рубежом неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы 0%».
Также Линчевский заявил, что и те случаи, когда больному пересаживают костный мозг, заканчиваются смертью «рано или поздно», сообщает Онкологический портал Украины со ссылкой на стенограмму заседания.
Слова Линчевского вызвали возмущение украинцев. Так, они предложили чиновнику самостоятельно сообщать родителям больных раком детей, что смерть ребенка неизбежна, а тратить деньги на его лечение нецелесообразно.
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