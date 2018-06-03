Княгиня Романова обещала добиться признания российского Крыма на Западе

Глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и ее сын князь Георгий Михайлович будут способствовать признанию российского Крыма в западных странах.
Об этом РИА Новости сообщил советник главы дома Романовых, сопровождавший княгиню и ее сына в поездке по Крыму.
Владислав Пилькевич, советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе: «Визит в Крым завершен. Великая княгиня Мария Владимировна и великий князь Георгий Михайлович покидали крымскую землю с благодарностью за радушный прием. Они увозили в своих сердцах любовь к Крыму и заверили, что сделают все возможное, чтобы мировое сообщество осознало правовую и историческую принадлежность Крыма к России. Это их главная цель и они будут способствовать этому».
Напомним, накануне великая княгиня Мария Владимировна вместе с сыном накануне на LADA Largus проехала по Крымскому мосту, который был торжественно открыт 15 мая. Как рассказали в канцелярии главы дома Романовых, поездка великой княгине и ее сыну очень понравилась.
Визит представителей Дома Романовых раскритиковала Наталья Поклонская. Она призвала изучить историю, «прежде чем восхищаться подобными вояжами самопровозглашенных „государынь“ и „цесаревичей“».
Владислав Пилькевич, советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе: «Визит в Крым завершен. Великая княгиня Мария Владимировна и великий князь Георгий Михайлович покидали крымскую землю с благодарностью за радушный прием. Они увозили в своих сердцах любовь к Крыму и заверили, что сделают все возможное, чтобы мировое сообщество осознало правовую и историческую принадлежность Крыма к России. Это их главная цель и они будут способствовать этому».
Напомним, накануне великая княгиня Мария Владимировна вместе с сыном накануне на LADA Largus проехала по Крымскому мосту, который был торжественно открыт 15 мая. Как рассказали в канцелярии главы дома Романовых, поездка великой княгине и ее сыну очень понравилась.
Визит представителей Дома Романовых раскритиковала Наталья Поклонская. Она призвала изучить историю, «прежде чем восхищаться подобными вояжами самопровозглашенных „государынь“ и „цесаревичей“».
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