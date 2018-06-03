    Президент Германии извинился перед гомосексуалистами

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    Президент Германии извинился перед гомосексуалистами

    Президент Германии извинился перед гомосексуалистами

    Извинения всем геям и лесбиянкам президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принес во время официальной церемонии в Берлине по случаю 10-летия памятника гомосексуалам, подвергшимся преследованиям при национал-социализме.

    Штайнмайер отметил, что гомосексуалов в Германии преследовали не только в гитлеровские времена, но и позже — в ГДР и ФРГ. Президент попросил прощения у представителей ЛГБТ «за все страдания и несправедливости» и за то, что любовь и достоинство десятков тысяч людей «самым уничижительным образом подвергались посягательству, отрицанию и оскорблениям».

    Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии: «Их личности уничтожались. Их пытали и отправляли в каторжные тюрьмы и концлагеря. Десятки тысяч таких мужчин погибли».

    Штайнмайер заявил, что сегодня сексуальная ориентация и сексуальная идентичность всех геев, лесбиянок, бисексуалов, транс- и интерсексуалов, «естественно, находятся под защитой нашего государства», но в борьбе против гомофобии еще предстоит проделать кое-какую работу, сообщает издание DW.

    Памятник гомосексуалам, подвергшимся преследованиям при национал-социализме, был открыт в Берлине в мае 2008 года. Его поставили рядом с памятником жертвам Холокоста.

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