Президент Германии извинился перед гомосексуалистами

Извинения всем геям и лесбиянкам президент Германии
Франк-Вальтер Штайнмайер принес во время официальной церемонии в Берлине по случаю 10-летия памятника гомосексуалам, подвергшимся преследованиям при национал-социализме.
Штайнмайер отметил, что гомосексуалов в Германии преследовали не только в гитлеровские времена, но и позже — в ГДР и ФРГ. Президент попросил прощения у представителей ЛГБТ «за все страдания и несправедливости» и за то, что любовь и достоинство десятков тысяч людей «самым уничижительным образом подвергались посягательству, отрицанию и оскорблениям».
Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии: «Их личности уничтожались. Их пытали и отправляли в каторжные тюрьмы и концлагеря. Десятки тысяч таких мужчин погибли».
Штайнмайер заявил, что сегодня сексуальная ориентация и сексуальная идентичность всех геев, лесбиянок, бисексуалов, транс- и интерсексуалов, «естественно, находятся под защитой нашего государства», но в борьбе против гомофобии еще предстоит проделать кое-какую работу, сообщает издание DW.
Памятник гомосексуалам, подвергшимся преследованиям при национал-социализме, был открыт в Берлине в мае 2008 года. Его поставили рядом с памятником жертвам Холокоста.
Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии: «Их личности уничтожались. Их пытали и отправляли в каторжные тюрьмы и концлагеря. Десятки тысяч таких мужчин погибли».
Штайнмайер заявил, что сегодня сексуальная ориентация и сексуальная идентичность всех геев, лесбиянок, бисексуалов, транс- и интерсексуалов, «естественно, находятся под защитой нашего государства», но в борьбе против гомофобии еще предстоит проделать кое-какую работу, сообщает издание DW.
Памятник гомосексуалам, подвергшимся преследованиям при национал-социализме, был открыт в Берлине в мае 2008 года. Его поставили рядом с памятником жертвам Холокоста.
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