Под Псковом подросток на велосипеде погиб под колесами поезда

Железнодорожный состав под Псковом насмерть сбил
14-летнего мальчика.
Трагедия произошла в Струго-Красненского района Псковской области. Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, в 11:40 на станции Новоселье товарный поезд сбил 14-летнего велосипедиста. Мальчик погиб.
На место ЧП выезжали три сотрудника МЧС, сейчас там работают следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Обстоятельства случившегося выясняются.
На место ЧП выезжали три сотрудника МЧС, сейчас там работают следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Обстоятельства случившегося выясняются.
Комментарии