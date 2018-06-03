    Под Псковом подросток на велосипеде погиб под колесами поезда

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    Под Псковом подросток на велосипеде погиб под колесами поезда

    Под Псковом подросток на велосипеде погиб под колесами поезда

    Железнодорожный состав под Псковом насмерть сбил 14-летнего мальчика.

    Трагедия произошла в Струго-Красненского района Псковской области. Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, в 11:40 на станции Новоселье товарный поезд сбил 14-летнего велосипедиста. Мальчик погиб.

    На место ЧП выезжали три сотрудника МЧС, сейчас там работают следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Обстоятельства случившегося выясняются.

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