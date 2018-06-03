    В Североморске двое военных утонули в озере

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    В Североморске двое военных утонули в озере

    В Североморске двое военных утонули в озере

    Правоохранители Мурманской области выясняют обстоятельства смерти двух мужчин, тела которых обнаружили в озере в Североморске. Этот город является главной базой Северного флота.

    Как передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, трагедия произошла этой ночью, утонувшие были военнослужащими. В Следственном управлении СКР по Мурманской области информагентству подтвердили факт гибели двух мужчин, не уточнив их профессиональную принадлежность.

    Сообщается, что личности утонувших установлены, оба 1985 года рождения. Обстоятельства произошедшего и причину смерти установят в ходе проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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