СБУ назвала «собеседованием» попытку завербовать российскую журналистку

В СБУ утверждают, что никто не собирался вербовать российскую журналистку Ирину Высокович, которая приехала освещать процесс по делу Кирилла Вышинского.
В СБУ заявили, что сотрудники спецслужбы не вербовали, а провели «собеседование» с Высокович и выяснили, что журналистка приехала на Украину «с пропагандистской целью» и «получила за это большую сумму денег».
Сообщения же о попытке завербовать журналистку, утверждают в СБУ, появились из-за того, что она не смогла «выполнить задание», передает УНН.
Напомним, ранее стало известно, что СБУ попыталась завербовать сотрудницу РИА Новости в Литве Ирину Высокович, которая приехала освещать судебный процесс по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Люди в штатском посадили журналистку в машину, а потом несколько часов допрашивали ее. В итоге они заставили Высокович подписать бумагу о готовности сотрудничать с украинскими спецслужбами и предоставлять информацию о сотрудниках РИА Новости. Вернувшись в Литву, журналистка рассказала о попытке вербовки.
В МИД РФ уже призвали международное сообщество должным образом отреагировать на эту ситуацию, подчеркнув, что «свобода выражения мнения на Украине прекратила свое существование».
Сообщения же о попытке завербовать журналистку, утверждают в СБУ, появились из-за того, что она не смогла «выполнить задание», передает УНН.
Напомним, ранее стало известно, что СБУ попыталась завербовать сотрудницу РИА Новости в Литве Ирину Высокович, которая приехала освещать судебный процесс по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Люди в штатском посадили журналистку в машину, а потом несколько часов допрашивали ее. В итоге они заставили Высокович подписать бумагу о готовности сотрудничать с украинскими спецслужбами и предоставлять информацию о сотрудниках РИА Новости. Вернувшись в Литву, журналистка рассказала о попытке вербовки.
В МИД РФ уже призвали международное сообщество должным образом отреагировать на эту ситуацию, подчеркнув, что «свобода выражения мнения на Украине прекратила свое существование».
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