    СБУ назвала «собеседованием» попытку завербовать российскую журналистку

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    • Фото: РИА Новости © 2018
    СБУ назвала «собеседованием» попытку завербовать российскую журналистку

    СБУ назвала «собеседованием» попытку завербовать российскую журналистку

    СБУ назвала «собеседованием» попытку завербовать российскую журналистку
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • В СБУ утверждают, что никто не собирался вербовать российскую журналистку Ирину Высокович, которая приехала освещать процесс по делу Кирилла Вышинского.

    В СБУ заявили, что сотрудники спецслужбы не вербовали, а провели «собеседование» с Высокович и выяснили, что журналистка приехала на Украину «с пропагандистской целью» и «получила за это большую сумму денег».

    Сообщения же о попытке завербовать журналистку, утверждают в СБУ, появились из-за того, что она не смогла «выполнить задание», передает УНН.

    смотретьСБУ пыталась завербовать журналиста РИА Новости на суде по делу Вышинского
    СБУ пыталась завербовать журналиста РИА Новости на суде по делу Вышинского
    Напомним, ранее стало известно, что СБУ попыталась завербовать сотрудницу РИА Новости в Литве Ирину Высокович, которая приехала освещать судебный процесс по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Люди в штатском посадили журналистку в машину, а потом несколько часов допрашивали ее. В итоге они заставили Высокович подписать бумагу о готовности сотрудничать с украинскими спецслужбами и предоставлять информацию о сотрудниках РИА Новости. Вернувшись в Литву, журналистка рассказала о попытке вербовки.

    В МИД РФ уже призвали международное сообщество должным образом отреагировать на эту ситуацию, подчеркнув, что «свобода выражения мнения на Украине прекратила свое существование».

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