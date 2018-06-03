    Похищенные из нижегородского монастыря старинные иконы вернули духовенству. кражи и ограбления, патриарх, полиция, православие, религия, РПЦ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПохищенные из нижегородского монастыря старинные иконы вернули духовенству

    Похищенные из нижегородского монастыря старинные иконы вернули духовенству

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    Похищенные из нижегородского монастыря старинные иконы вернули духовенству

    Похищенные из нижегородского монастыря старинные иконы вернули духовенству

    Похищенные из нижегородского монастыря старинные иконы вернули духовенству

      Русской православной церкви вернули старинные иконы, похищенные в начале мая из монастыря в Нижегородской области. Церемония состоялась в храме Христа Спасителя. Там же прошло и богослужение, посвященное 300-летию российской полиции.

      Событие радостное, но, судя по напряженным лицам полицейских, такая ноша для офицеров в новинку. Сотрудники МВД возвращают 10 икон XVII-XVIII веков. Трое мужчин похитили их в начале мая из женского монастыря в Нижегородской области. Не было ни масок, ни взлома, один злоумышленник просто вошел с прихожанами и спрятался после окончания вечерней службы, а потом на веревке со второго этажа спустил иконы своим подельникам.

      Украденные святыни воры закопали в лесу и начали искать покупателей. Один только образ Владимирской Божьей Матери они оценили в 5 миллионов рублей. При первой же попытке продать иконы похитители были задержаны.

      Как выяснил корреспондент Владимир Аракелов, сегодня в храме Христа Спасителя присутствовал весь высший состав московской полиции, рядовые сотрудники и курсанты. День возвращения икон совпал с памятной датой — 300 лет российской полиции. Патриарх Кирилл решил передать главе МВД одну из найденных икон — образ Георгия Победоносца.

      Кирилл, патриарх Московский и Всея Руси: «Люди, которые вступают в ряды полиции, исполнены внутренней силы, мужества, отваги и способности пожертвовать собой, чтобы не погибали другие люди».

      И это не первый случай за последний месяц, когда полицейские раскрывают дело о пропаже икон. В конце мая тульские полицейские вернули Вятской епархии икону, украденную 37 лет назад. Подобную кражу раскрыли и в Тюменской области. В полиции допускают, что похитители 10 икон из нижегородского монастыря могут быть причастны к другим подобным преступлениям.

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