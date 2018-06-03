Похищенные из нижегородского монастыря старинные иконы вернули духовенству

Русской православной церкви вернули старинные иконы, похищенные в начале мая из монастыря в Нижегородской области. Церемония состоялась в храме Христа Спасителя. Там же прошло и богослужение, посвященное
300-летию российской полиции.
Событие радостное, но, судя по напряженным лицам полицейских, такая ноша для офицеров в новинку. Сотрудники МВД возвращают 10 икон XVII-XVIII веков. Трое мужчин похитили их в начале мая из женского монастыря в Нижегородской области. Не было ни масок, ни взлома, один злоумышленник просто вошел с прихожанами и спрятался после окончания вечерней службы, а потом на веревке со второго этажа спустил иконы своим подельникам.
Украденные святыни воры закопали в лесу и начали искать покупателей. Один только образ Владимирской Божьей Матери они оценили в 5 миллионов рублей. При первой же попытке продать иконы похитители были задержаны.
Как выяснил корреспондент Владимир Аракелов, сегодня в храме Христа Спасителя присутствовал весь высший состав московской полиции, рядовые сотрудники и курсанты. День возвращения икон совпал с памятной датой — 300 лет российской полиции. Патриарх Кирилл решил передать главе МВД одну из найденных икон — образ Георгия Победоносца.
Кирилл, патриарх Московский и Всея Руси: «Люди, которые вступают в ряды полиции, исполнены внутренней силы, мужества, отваги и способности пожертвовать собой, чтобы не погибали другие люди».
И это не первый случай за последний месяц, когда полицейские раскрывают дело о пропаже икон. В конце мая тульские полицейские вернули Вятской епархии икону, украденную 37 лет назад. Подобную кражу раскрыли и в Тюменской области. В полиции допускают, что похитители 10 икон из нижегородского монастыря могут быть причастны к другим подобным преступлениям.
Украденные святыни воры закопали в лесу и начали искать покупателей. Один только образ Владимирской Божьей Матери они оценили в 5 миллионов рублей. При первой же попытке продать иконы похитители были задержаны.
Как выяснил корреспондент Владимир Аракелов, сегодня в храме Христа Спасителя присутствовал весь высший состав московской полиции, рядовые сотрудники и курсанты. День возвращения икон совпал с памятной датой — 300 лет российской полиции. Патриарх Кирилл решил передать главе МВД одну из найденных икон — образ Георгия Победоносца.
Кирилл, патриарх Московский и Всея Руси: «Люди, которые вступают в ряды полиции, исполнены внутренней силы, мужества, отваги и способности пожертвовать собой, чтобы не погибали другие люди».
И это не первый случай за последний месяц, когда полицейские раскрывают дело о пропаже икон. В конце мая тульские полицейские вернули Вятской епархии икону, украденную 37 лет назад. Подобную кражу раскрыли и в Тюменской области. В полиции допускают, что похитители 10 икон из нижегородского монастыря могут быть причастны к другим подобным преступлениям.
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