Пожаловавшийся Путину на чиновников школьник рассказал о нерешенной проблеме

Школьник из Нефтеюганска Данила Прилепа, задавший вопрос Владимиру Путину во время прошлогодней прямой линии, рассказал, как изменилась его жизнь за год и решены ли проблемы, о которых он говорил.
В интервью РИА Новости Данила Прилепа сообщил, что его отец, отработавший в МВД 20 лет, все еще не получил полагающиеся ему выплаты.
Год назад молодой человек во время прямой линии с президентом пожаловался, что в ХМАО очередь сотрудников МВД на право получения субсидий при покупке жилья продвигается медленно. Спустя время ситуация, по словам школьника, не изменилась и даже усложнилась.
Данила Прилепа: «Можно сказать, откинули нас в очереди назад, потому что бюджетников передвинули повыше, не совсем понятно, как это произошло. Отцу звонили, но он не работает в органах, решать вопрос нужно наверху».
Молодой человек рассказал, что прошлой зимой его семья направляла письмо в администрацию президента с предложениями упростить процедуру выплат и ускорить продвижение очереди нуждающихся. В ответ на это они получили комментарий, что средства на обеспечение социальных гарантий сотрудникам МВД будут выделяться по мере их поступления.
В ходе разговора с президентом школьник поднимал вопрос коррумпированности чиновников. Год спустя он высказал мнение, что крупные уголовные дела, которые были у всех на слуху год назад, не повлияли ни на жизнь россиян, ни на саму систему. Также, Прилепа порассуждал на тему развития ВПК страны. Мальчик отметил, что Россия готова противостоять внешним врагам, но «начинать нужно с самих себя». Что касается армии, тут школьник считает, что контрактная служба не должна полностью заменять воинскую обязанность. «Так считать — большое заблуждение, потому что если закончатся деньги, то не станет и армии», — отметил Прилепа.
Ранее сообщалось, что к этому дню организаторам прямой линии в Владимиром Путиным поступило уже более 770 тысяч вопросов — в виде звонков, СМС-сообщений, видеопосланий и сообщений в соцсетях.
Ежегодная программа «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» начнется в 12:00 мск по московскому времени 7 июня. Президент в свою очередь будет задавать вопросы губернаторам и членам правительства по конференц-связи.
Год назад молодой человек во время прямой линии с президентом пожаловался, что в ХМАО очередь сотрудников МВД на право получения субсидий при покупке жилья продвигается медленно. Спустя время ситуация, по словам школьника, не изменилась и даже усложнилась.
Данила Прилепа: «Можно сказать, откинули нас в очереди назад, потому что бюджетников передвинули повыше, не совсем понятно, как это произошло. Отцу звонили, но он не работает в органах, решать вопрос нужно наверху».
Молодой человек рассказал, что прошлой зимой его семья направляла письмо в администрацию президента с предложениями упростить процедуру выплат и ускорить продвижение очереди нуждающихся. В ответ на это они получили комментарий, что средства на обеспечение социальных гарантий сотрудникам МВД будут выделяться по мере их поступления.
В ходе разговора с президентом школьник поднимал вопрос коррумпированности чиновников. Год спустя он высказал мнение, что крупные уголовные дела, которые были у всех на слуху год назад, не повлияли ни на жизнь россиян, ни на саму систему. Также, Прилепа порассуждал на тему развития ВПК страны. Мальчик отметил, что Россия готова противостоять внешним врагам, но «начинать нужно с самих себя». Что касается армии, тут школьник считает, что контрактная служба не должна полностью заменять воинскую обязанность. «Так считать — большое заблуждение, потому что если закончатся деньги, то не станет и армии», — отметил Прилепа.
Ранее сообщалось, что к этому дню организаторам прямой линии в Владимиром Путиным поступило уже более 770 тысяч вопросов — в виде звонков, СМС-сообщений, видеопосланий и сообщений в соцсетях.
Ежегодная программа «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» начнется в 12:00 мск по московскому времени 7 июня. Президент в свою очередь будет задавать вопросы губернаторам и членам правительства по конференц-связи.
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