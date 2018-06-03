Участник инсценировки СБУ рассказал, что ждет Бабченко после «воскрешения»

«Воскрешение» Аркадия Бабченко украинские силовики назвали не чудом, а блестящей спецоперацией. Очевидно, на Украине рассчитывали на похвалу с международной стороны, но Запад потребовал объяснений. В ЕС, США и даже в самом Киеве не понимали, что это за шутки.
С резкой критикой инсценировки убийства журналиста Бабченко выступили в том числе представители западных СМИ.
Джили Доугерти, обозреватель CNN: «Это фиаско попадает в категорию „фейковых новостей“. Кто после этого поверит хоть какой-то информации спецслужб Украины?»
Кристоф Делуа, генеральный секретарь неправительственной организации «Репортеры без границ»: «Я не понимаю в этой истории ничего, кроме того, что здесь присутствует ложь со стороны правительства. Это единственная вещь, которая сегодня очевидна».
Убедительных доказательств причастности российских спецслужб к покушению на Бабченко в СБУ так и не предоставили. Показали киллера: иеродиакона, бойца АТО и члена националистической организации Алексея Цымбалюка, — а также видеозапись якобы передачи денег от заказчика Бориса Германа. Он впоследствии заявил, что согласился принять участие в провокации, которую курировала СБУ, а теперь ему говорят, что он вел дело с российскими агентами.
Украинские спецслужбы не впервые используют такие провокации. Одну из громких инсценировок в Киеве провели еще 2 года назад. Тогда друзья и близкие распространяли информацию о пропаже Ильи Богданова — бывшего сотрудника ФСБ, который переехал в Киев и воевал в Донбассе на стороне украинских военных. Полиция даже возбудила уголовное дело. Потом в СБУ отчитались, что это была выдумка, его не похищали, но благодаря инсценировке была устранена угроза убийства Богданова. Впрочем, сам Богданов теперь жалеет, что участвовал в этой операции.
Илья Богданов: «Бабченко придется столкнуться с той же проблемой, с которой столкнулся я. Если бы доказательная база была абсолютно стопроцентная, все было бы процессуально задокументировано, и все было бы железобетонно, тогда, я думаю, в этом было бы больше смысла, а так, насколько я вижу, — та же ситуация, что у меня. Это будет такой цирк».
И правда, сейчас в СБУ заявляют, что у организатора убийства Бабченко нашли еще список из 47 журналистов — будущих жертв. А еще показали фотографии оружия, которое будто бы покупали агенты Кремля для терактов в Киеве.
Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии: «Привыкли к тому, что все сходит с рук. В конце концов находятся под впечатлением истории со Скрипалями, когда всем понятно, что никаких доказательств нет… Здесь тоже можно сказать: вероятно, тут есть какой-то русский след, поскольку этот парень-журналист против режима Путина и так далее. И посчитали, что не потребуется никаких доказательств, как это было фактически в истории со Скрипалями, и все им поверят».
Раздуть антироссийскую истерию Украина пыталась и на деле Скрипалей. На парламентской ассамблее НАТО украинские представители обвинили Россию еще и в разработке нового бактериологического оружия на основе вирусов Эбола и оспы. Но эксперты НАТО не отреагировали. Возможно, им известно: то, что Украина называет оружием, — на самом деле новая вакцина против лихорадки Эбола, которая недавно прошла регистрацию и уже спасает людей в Демократической Республике Конго — там сейчас вспышка этого заболевания.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Валерии Алёхиной.
Джили Доугерти, обозреватель CNN: «Это фиаско попадает в категорию „фейковых новостей“. Кто после этого поверит хоть какой-то информации спецслужб Украины?»
Кристоф Делуа, генеральный секретарь неправительственной организации «Репортеры без границ»: «Я не понимаю в этой истории ничего, кроме того, что здесь присутствует ложь со стороны правительства. Это единственная вещь, которая сегодня очевидна».
Убедительных доказательств причастности российских спецслужб к покушению на Бабченко в СБУ так и не предоставили. Показали киллера: иеродиакона, бойца АТО и члена националистической организации Алексея Цымбалюка, — а также видеозапись якобы передачи денег от заказчика Бориса Германа. Он впоследствии заявил, что согласился принять участие в провокации, которую курировала СБУ, а теперь ему говорят, что он вел дело с российскими агентами.
Украинские спецслужбы не впервые используют такие провокации. Одну из громких инсценировок в Киеве провели еще 2 года назад. Тогда друзья и близкие распространяли информацию о пропаже Ильи Богданова — бывшего сотрудника ФСБ, который переехал в Киев и воевал в Донбассе на стороне украинских военных. Полиция даже возбудила уголовное дело. Потом в СБУ отчитались, что это была выдумка, его не похищали, но благодаря инсценировке была устранена угроза убийства Богданова. Впрочем, сам Богданов теперь жалеет, что участвовал в этой операции.
Илья Богданов: «Бабченко придется столкнуться с той же проблемой, с которой столкнулся я. Если бы доказательная база была абсолютно стопроцентная, все было бы процессуально задокументировано, и все было бы железобетонно, тогда, я думаю, в этом было бы больше смысла, а так, насколько я вижу, — та же ситуация, что у меня. Это будет такой цирк».
И правда, сейчас в СБУ заявляют, что у организатора убийства Бабченко нашли еще список из 47 журналистов — будущих жертв. А еще показали фотографии оружия, которое будто бы покупали агенты Кремля для терактов в Киеве.
Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии: «Привыкли к тому, что все сходит с рук. В конце концов находятся под впечатлением истории со Скрипалями, когда всем понятно, что никаких доказательств нет… Здесь тоже можно сказать: вероятно, тут есть какой-то русский след, поскольку этот парень-журналист против режима Путина и так далее. И посчитали, что не потребуется никаких доказательств, как это было фактически в истории со Скрипалями, и все им поверят».
Раздуть антироссийскую истерию Украина пыталась и на деле Скрипалей. На парламентской ассамблее НАТО украинские представители обвинили Россию еще и в разработке нового бактериологического оружия на основе вирусов Эбола и оспы. Но эксперты НАТО не отреагировали. Возможно, им известно: то, что Украина называет оружием, — на самом деле новая вакцина против лихорадки Эбола, которая недавно прошла регистрацию и уже спасает людей в Демократической Республике Конго — там сейчас вспышка этого заболевания.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Валерии Алёхиной.
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