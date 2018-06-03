    Участник инсценировки СБУ рассказал, что ждет Бабченко после «воскрешения». журналистика, убийства и покушения, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастник инсценировки СБУ рассказал, что ждет Бабченко после «воскрешения»

    Участник инсценировки СБУ рассказал, что ждет Бабченко после «воскрешения»

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    Участник инсценировки СБУ рассказал, что ждет Бабченко после «воскрешения»

    Участник инсценировки СБУ рассказал, что ждет Бабченко после «воскрешения»

    Участник инсценировки СБУ рассказал, что ждет Бабченко после «воскрешения»

      «Воскрешение» Аркадия Бабченко украинские силовики назвали не чудом, а блестящей спецоперацией. Очевидно, на Украине рассчитывали на похвалу с международной стороны, но Запад потребовал объяснений. В ЕС, США и даже в самом Киеве не понимали, что это за шутки.

      С резкой критикой инсценировки убийства журналиста Бабченко выступили в том числе представители западных СМИ.

      Джили Доугерти, обозреватель CNN: «Это фиаско попадает в категорию „фейковых новостей“. Кто после этого поверит хоть какой-то информации спецслужб Украины?»

      Кристоф Делуа, генеральный секретарь неправительственной организации «Репортеры без границ»: «Я не понимаю в этой истории ничего, кроме того, что здесь присутствует ложь со стороны правительства. Это единственная вещь, которая сегодня очевидна».

      Убедительных доказательств причастности российских спецслужб к покушению на Бабченко в СБУ так и не предоставили. Показали киллера: иеродиакона, бойца АТО и члена националистической организации Алексея Цымбалюка, — а также видеозапись якобы передачи денег от заказчика Бориса Германа. Он впоследствии заявил, что согласился принять участие в провокации, которую курировала СБУ, а теперь ему говорят, что он вел дело с российскими агентами.

      Украинские спецслужбы не впервые используют такие провокации. Одну из громких инсценировок в Киеве провели еще 2 года назад. Тогда друзья и близкие распространяли информацию о пропаже Ильи Богданова — бывшего сотрудника ФСБ, который переехал в Киев и воевал в Донбассе на стороне украинских военных. Полиция даже возбудила уголовное дело. Потом в СБУ отчитались, что это была выдумка, его не похищали, но благодаря инсценировке была устранена угроза убийства Богданова. Впрочем, сам Богданов теперь жалеет, что участвовал в этой операции.

      Илья Богданов: «Бабченко придется столкнуться с той же проблемой, с которой столкнулся я. Если бы доказательная база была абсолютно стопроцентная, все было бы процессуально задокументировано, и все было бы железобетонно, тогда, я думаю, в этом было бы больше смысла, а так, насколько я вижу, — та же ситуация, что у меня. Это будет такой цирк».

      И правда, сейчас в СБУ заявляют, что у организатора убийства Бабченко нашли еще список из 47 журналистов — будущих жертв. А еще показали фотографии оружия, которое будто бы покупали агенты Кремля для терактов в Киеве.

      Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии: «Привыкли к тому, что все сходит с рук. В конце концов находятся под впечатлением истории со Скрипалями, когда всем понятно, что никаких доказательств нет… Здесь тоже можно сказать: вероятно, тут есть какой-то русский след, поскольку этот парень-журналист против режима Путина и так далее. И посчитали, что не потребуется никаких доказательств, как это было фактически в истории со Скрипалями, и все им поверят».

      Раздуть антироссийскую истерию Украина пыталась и на деле Скрипалей. На парламентской ассамблее НАТО украинские представители обвинили Россию еще и в разработке нового бактериологического оружия на основе вирусов Эбола и оспы. Но эксперты НАТО не отреагировали. Возможно, им известно: то, что Украина называет оружием, — на самом деле новая вакцина против лихорадки Эбола, которая недавно прошла регистрацию и уже спасает людей в Демократической Республике Конго — там сейчас вспышка этого заболевания.

      Подробности — в материале корреспондента НТВ Валерии Алёхиной.

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