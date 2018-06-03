    Возвращение экипажа МКС на Землю

    Немецкий политик назвал 12 лет нацизма «темным пятнышком» в истории страны

    комментировать
    • Фото: @FabianEberhard / twitter.com
    Немецкий политик назвал 12 лет нацизма «темным пятнышком» в истории страны

    Немецкий политик назвал 12 лет нацизма «темным пятнышком» в истории страны

    Немецкий политик назвал 12 лет нацизма «темным пятнышком» в истории страны
  • Фото: @FabianEberhard / twitter.com

    • Лидера немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Александра Гауланда обвинили в преуменьшении преступлений нацизма после его комментариев о Гитлере на конференции в Тюрингии.

    Во время выступления Гауланд заявил, что Гитлер и нацисты — всего лишь «темное пятнышко» на фоне тысячелетних успехов Германии. Дословно лидер правых использовал слово vogelschiss, что в переводе означает «птичье дерьмо».

    Александр Гауланд, лидер партии «Альтернатива для Германии»: «Да, мы признаем нашу ответственность за 12 лет, но у нас славная история, которая, дорогие друзья, продолжалась дольше, чем 12 чертовых лет».

    В Христианско-демократическом союзе Германии и в партии «Зеленых» напомнили Гауланду, что во время Второй мировой и холокоста погибли 50 миллионов человек, и называть это «темным пятнышком» — как ударить всех жертв по лицу, сообщает Die Welt.

    В Свободной демократической партии Германии отметили, что «любой политик, намеренно пытающийся принизить значение нацистской диктатуры и холокоста, дает понять, насколько зловещей является его точка зрения о событиях в Германии».

    Пользователи соцсетей и вовсе не стеснялись в выражениях. Они назвали Гауланда нацистом и заявили, что им стыдно перед всем миром за таких политиков.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru