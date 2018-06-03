Немецкий политик назвал 12 лет нацизма «темным пятнышком» в истории страны

Лидера немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Александра Гауланда обвинили в преуменьшении преступлений нацизма после его комментариев о Гитлере на конференции в Тюрингии.
Во время выступления Гауланд заявил, что Гитлер и нацисты — всего лишь «темное пятнышко» на фоне тысячелетних успехов Германии. Дословно лидер правых использовал слово vogelschiss, что в переводе означает «птичье дерьмо».
Александр Гауланд, лидер партии «Альтернатива для Германии»: «Да, мы признаем нашу ответственность за 12 лет, но у нас славная история, которая, дорогие друзья, продолжалась дольше, чем 12 чертовых лет».
В Христианско-демократическом союзе Германии и в партии «Зеленых» напомнили Гауланду, что во время Второй мировой и холокоста погибли 50 миллионов человек, и называть это «темным пятнышком» — как ударить всех жертв по лицу, сообщает Die Welt.
В Свободной демократической партии Германии отметили, что «любой политик, намеренно пытающийся принизить значение нацистской диктатуры и холокоста, дает понять, насколько зловещей является его точка зрения о событиях в Германии».
Пользователи соцсетей и вовсе не стеснялись в выражениях. Они назвали Гауланда нацистом и заявили, что им стыдно перед всем миром за таких политиков.
Александр Гауланд, лидер партии «Альтернатива для Германии»: «Да, мы признаем нашу ответственность за 12 лет, но у нас славная история, которая, дорогие друзья, продолжалась дольше, чем 12 чертовых лет».
В Христианско-демократическом союзе Германии и в партии «Зеленых» напомнили Гауланду, что во время Второй мировой и холокоста погибли 50 миллионов человек, и называть это «темным пятнышком» — как ударить всех жертв по лицу, сообщает Die Welt.
В Свободной демократической партии Германии отметили, что «любой политик, намеренно пытающийся принизить значение нацистской диктатуры и холокоста, дает понять, насколько зловещей является его точка зрения о событиях в Германии».
Пользователи соцсетей и вовсе не стеснялись в выражениях. Они назвали Гауланда нацистом и заявили, что им стыдно перед всем миром за таких политиков.
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