    Возвращение экипажа МКС на Землю

    Аэропорт Гамбурга остался без электричества и приостановил авиасообщение

    комментировать
    • Фото: @mjanko / twitter.com
    Аэропорт Гамбурга остался без электричества и приостановил авиасообщение

    Аэропорт Гамбурга остался без электричества и приостановил авиасообщение

    Аэропорт Гамбурга остался без электричества и приостановил авиасообщение
  • Фото: @mjanko / twitter.com

    • Воздушные ворота немецкого города Гамбурга приостановили авиасообщение. Аэропорт остался без света из-за кроткого замыкания.

    Информация о случившемся появилась в Twitter-акаунте воздушной гавани. «По причине короткого замыкания прекращено электроснабжение. Авиасообщение приостановлено с 10:00 (11:00 по московскому времени). Мы делаем все возможное, чтобы исправить ситуацию», — говорится в сообщении. Пассажиров просят связываться с авиаперевозчиками и уточнять статус рейса.




    Как пишет журнал Der Spiegel, без электричества остались все терминалы, поэтому руководство воздушной гавани приняло решение по соображениям безопасности эвакуировать из здания аэропорта большую часть людей.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru