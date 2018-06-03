Аэропорт Гамбурга остался без электричества и приостановил авиасообщение

Воздушные ворота немецкого города Гамбурга приостановили авиасообщение. Аэропорт остался без света
из-за кроткого замыкания.
Информация о случившемся появилась в Twitter-акаунте воздушной гавани. «По причине короткого замыкания прекращено электроснабжение. Авиасообщение приостановлено с 10:00 (11:00 по московскому времени). Мы делаем все возможное, чтобы исправить ситуацию», — говорится в сообщении. Пассажиров просят связываться с авиаперевозчиками и уточнять статус рейса.
Как пишет журнал Der Spiegel, без электричества остались все терминалы, поэтому руководство воздушной гавани приняло решение по соображениям безопасности эвакуировать из здания аэропорта большую часть людей.
Aufgrund eines Kurzschlusses kommt es aktuell zu einem Stromausfall. Der Flugbetrieb ist seit 10 Uhr eingestellt. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung. Passagiere werden gebeten, sich über ihren Flugstatus zu informieren und sich an ihre jeweilige Airline zu wenden.— Hamburg Airport (@HamburgAirport) 3 июня 2018 г.
Как пишет журнал Der Spiegel, без электричества остались все терминалы, поэтому руководство воздушной гавани приняло решение по соображениям безопасности эвакуировать из здания аэропорта большую часть людей.
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