Президент Филиппин в грубой форме отверг критику представителя ООН.
Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил докладчику ООН «пойти к черту» в ответ на критику. Как сообщает Associated Press, на этой неделе специальный докладчик по вопросу независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саян назвал неправомерным отстранение от должности главной судьи Марии Лурдес Серено. Судья была отправлена в отставку в мае решением самого Дутерте, обвинившего ее в некомпетентности, хотя, согласно конституции, представители высшей судебной власти могут быть отстранены от должности только решением специального совета.
Представитель ООН заявил, что подобные действия угрожают демократии на Филиппинах. В ответ на просьбу журналистов прокомментировать этот доклад Дутерте высказался в довольно грубой форме.
Родриго Дутерте, президент Филиппин: «Скажите ему, чтобы он не вмешивался в дела моей страны. Он может пойти к черту. Он не представляет из себя ничего особенного, и я не признаю его статус докладчика».
Президент Филиппин известен своими резкими и скандальными заявлениями. Так, он призывал к непримиримой борьбе с наркоторговлей, подчеркивая, что был бы счастлив убить всех филиппинских наркоманов, и даже сравнивал себя с Адольфом Гитлером. А недавно он приказал военным застрелить его, если он останется у власти на слишком долгий срок и захочет стать диктатором.
Представитель ООН заявил, что подобные действия угрожают демократии на Филиппинах. В ответ на просьбу журналистов прокомментировать этот доклад Дутерте высказался в довольно грубой форме.
Родриго Дутерте, президент Филиппин: «Скажите ему, чтобы он не вмешивался в дела моей страны. Он может пойти к черту. Он не представляет из себя ничего особенного, и я не признаю его статус докладчика».
Президент Филиппин известен своими резкими и скандальными заявлениями. Так, он призывал к непримиримой борьбе с наркоторговлей, подчеркивая, что был бы счастлив убить всех филиппинских наркоманов, и даже сравнивал себя с Адольфом Гитлером. А недавно он приказал военным застрелить его, если он останется у власти на слишком долгий срок и захочет стать диктатором.
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