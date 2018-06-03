Руанда купит у России системы ПВО

Россия и Руанда обсуждают возможные поставки российских систем ПВО. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Об этом после переговоров с президентом Руанды Полем Кагаме и главой МИД Луиз Мушикивабо РИА Новости сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «У нас неплохое сотрудничество в военно-технической сфере. На вооружении руандийских сил безопасности, армии, правоохранительных органов есть наши вертолеты, машины „Урал“. Есть целый ряд поставок стрелкового оружия. Обсуждаются сейчас поставки систем ПВО».
Мушикивабо в свою очередь добавил, что Руанда намерена наращивать сотрудничество в сфере добычи природных ресурсов и информационных технологий.
Луиз Мушикивабо, глава МИД Руанды: «Мы начали сотрудничество в сфере добычи природных ископаемых и информационных технологиях. И мы намерены его наращивать. В частности, в сфере добычи природных ресурсов с 2016 года мы совместно проводим геологоразведочные работы в разных частях нашей страны, эта работа продолжается».
Стороны отметили, что Россия и Африканский союз готовят рамочный документ по сотрудничеству на ближайшие годы, планируется встреча экспертов.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «У нас неплохое сотрудничество в военно-технической сфере. На вооружении руандийских сил безопасности, армии, правоохранительных органов есть наши вертолеты, машины „Урал“. Есть целый ряд поставок стрелкового оружия. Обсуждаются сейчас поставки систем ПВО».
Мушикивабо в свою очередь добавил, что Руанда намерена наращивать сотрудничество в сфере добычи природных ресурсов и информационных технологий.
Луиз Мушикивабо, глава МИД Руанды: «Мы начали сотрудничество в сфере добычи природных ископаемых и информационных технологиях. И мы намерены его наращивать. В частности, в сфере добычи природных ресурсов с 2016 года мы совместно проводим геологоразведочные работы в разных частях нашей страны, эта работа продолжается».
Стороны отметили, что Россия и Африканский союз готовят рамочный документ по сотрудничеству на ближайшие годы, планируется встреча экспертов.
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