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    Боксер в поединке без перчаток нокаутировал бойца MMA первым ударом

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    • Фото: mmafighting.com
    Боксер в поединке без перчаток нокаутировал бойца MMA первым ударом

    Боксер в поединке без перчаток нокаутировал бойца MMA первым ударом

    Боксер в поединке без перчаток нокаутировал бойца MMA первым ударом
  • Фото: mmafighting.com

    • В рамках первого события Bare Knuckle FC состоялся боксерский поединок без перчаток между американцем Сэмом Шьюмэкером и бойцом смешанного стиля (MMA) Эриком Приндлом.

    На 18-й секунде первого раунда Шьюмэкер нанес точный правый хук и отправил соперника в нокаут. Для обоих спортсменов это был первый и последний удар в поединке. Запись встречи разместил в своем Twitter-аккаунте сотрудник портала MMA Junkie Саймон Самано.




    Легальный турнир по боксу без перчаток, где правила не предусматривают какую-либо защиту костяшек рук, состоялся в Соединенных Штатах 2 июня. Сэм Шьюмэкер в классическом боксе провел три боя и не потерпел ни одного поражения. 41-летний Эрик Приндл выступал в промоушене Bellator и 20 раз выходил на поединки по правилам MMA. В 11 встречах он одержал победу и в 9 уступал соперникам.

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