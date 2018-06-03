Боксер в поединке без перчаток нокаутировал бойца MMA первым ударом

В рамках первого события Bare Knuckle FC состоялся боксерский поединок без перчаток между американцем Сэмом Шьюмэкером и бойцом смешанного стиля (MMA) Эриком Приндлом.
На 18-й секунде первого раунда Шьюмэкер нанес точный правый хук и отправил соперника в нокаут. Для обоих спортсменов это был первый и последний удар в поединке. Запись встречи разместил в своем Twitter-аккаунте сотрудник портала MMA Junkie Саймон Самано.
Легальный турнир по боксу без перчаток, где правила не предусматривают какую-либо защиту костяшек рук, состоялся в Соединенных Штатах 2 июня. Сэм Шьюмэкер в классическом боксе провел три боя и не потерпел ни одного поражения. 41-летний Эрик Приндл выступал в промоушене Bellator и 20 раз выходил на поединки по правилам MMA. В 11 встречах он одержал победу и в 9 уступал соперникам.
Your winner by earth-shattering knockout, the ring announcer said. Sam Shewmaker. 👀 #BareKnuckleFC #BareKnuckleBoxing pic.twitter.com/n4KTSDq5d5— Simon Samano (@SJSamano) 3 июня 2018 г.
Легальный турнир по боксу без перчаток, где правила не предусматривают какую-либо защиту костяшек рук, состоялся в Соединенных Штатах 2 июня. Сэм Шьюмэкер в классическом боксе провел три боя и не потерпел ни одного поражения. 41-летний Эрик Приндл выступал в промоушене Bellator и 20 раз выходил на поединки по правилам MMA. В 11 встречах он одержал победу и в 9 уступал соперникам.
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