Боксер в поединке без перчаток нокаутировал бойца MMA первым ударом

На 18-й секунде первого раунда Шьюмэкер нанес точный правый хук и отправил соперника в нокаут. Для обоих спортсменов это был первый и последний удар в поединке. Запись встречи разместил в своем Twitter-аккаунте сотрудник портала MMA Junkie Саймон Самано.Легальный турнир по боксу без перчаток, где правила не предусматривают какую-либо защиту костяшек рук, состоялся в Соединенных Штатах 2 июня. Сэм Шьюмэкер в классическом боксе провел три боя и не потерпел ни одного поражения. 41-летний Эрик Приндл выступал в промоушене Bellator и 20 раз выходил на поединки по правилам MMA. В 11 встречах он одержал победу и в 9 уступал соперникам.