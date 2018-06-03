На Москву надвигаются холода с ливнями, ветром и заморозками

После нескольких дней комфортной погоды москвичей ждет заметное похолодание. Температура начнет падать в середине рабочей недели, особенно неприятными метеоусловия будут во вторник и среду.
Роман Вильфанд, глава Гидрометцентра России: «На следующей неделе погоду можно ассоциировать с качелями: вчера и сегодня по-летнему тепло, на 4 градуса выше нормы, но потом мы опять откатимся к середине апреля. Одним словом, москвичам придется нахмурить лоб. Хотя потом морщины разгладятся».
Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 13–15 градусов, в понедельник в Москве и Подмосковье воздух прогреется до 25 градусов тепла, но уже во второй половине дня люди почувствуют приближение холодного фронта, порывы ветра усилятся до 12–17 метров в секунду, давление начнет падать.
В ночь на вторник фронт дойдет до столицы и принесет грозу с сильным ливнем, после чего город окажется во власти холодного воздуха с севера. Максимальные дневные температуры ожидаются не выше плюс 14–16 градусов, местами пройдет небольшой дождь.
В ночь на среду столбики термометров опустятся до 6–7 градусов выше нуля, а днем поднимутся до 11–13 тепла. Это будет самый холодный день на будущей неделе, местами возможны небольшие дожди.
Ночь на четверг будет особенно холодной. По словам Вильфанда, до плюс 1–6 градусов воздух прогреется в низинах Московской области и других областей Центрального федерального округа, кроме того, могут наблюдаться заморозки. Ситуация изменится уже днем — давление начнет расти, воздух прогреется до 13–18 градусов, но не исключены небольшие осадки.
Лето вернется в пятницу, когда циклон уйдет далеко на восток. Ночью по Московской области синоптики обещают плюс 3–8 градуса, днем — до 20 тепла. В субботу ночью потеплеет до плюс 10 градусов, днем ожидается около 20 выше нуля, передает «Интерфакс».
Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 13–15 градусов, в понедельник в Москве и Подмосковье воздух прогреется до 25 градусов тепла, но уже во второй половине дня люди почувствуют приближение холодного фронта, порывы ветра усилятся до 12–17 метров в секунду, давление начнет падать.
В ночь на вторник фронт дойдет до столицы и принесет грозу с сильным ливнем, после чего город окажется во власти холодного воздуха с севера. Максимальные дневные температуры ожидаются не выше плюс 14–16 градусов, местами пройдет небольшой дождь.
В ночь на среду столбики термометров опустятся до 6–7 градусов выше нуля, а днем поднимутся до 11–13 тепла. Это будет самый холодный день на будущей неделе, местами возможны небольшие дожди.
Ночь на четверг будет особенно холодной. По словам Вильфанда, до плюс 1–6 градусов воздух прогреется в низинах Московской области и других областей Центрального федерального округа, кроме того, могут наблюдаться заморозки. Ситуация изменится уже днем — давление начнет расти, воздух прогреется до 13–18 градусов, но не исключены небольшие осадки.
Лето вернется в пятницу, когда циклон уйдет далеко на восток. Ночью по Московской области синоптики обещают плюс 3–8 градуса, днем — до 20 тепла. В субботу ночью потеплеет до плюс 10 градусов, днем ожидается около 20 выше нуля, передает «Интерфакс».
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