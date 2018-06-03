    Тридцать россиян вплавь добрались до Крыма через Керченский пролив

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Дарья Архипова
    Тридцать россиян вплавь добрались до Крыма через Керченский пролив

    Тридцать россиян вплавь добрались до Крыма через Керченский пролив

    Тридцать россиян вплавь добрались до Крыма через Керченский пролив
  • Фото: РИА Новости © 2018, Дарья Архипова

    • Участники массового заплыва пересекли Керченский пролив и добрались до Крыма.

    Заплыв стартовал с косы Чушка на стороне Тамани, а финишировал в районе крепости Ени-Кале в Крыму.

    Всего дистанцию в 5,5 км пересекли 30 подготовленных пловцов, в том числе четыре женщины и 26 мужчин.

    Отметим, что до недавнего времени именно по воде приходилось добираться желающим попасть в Крым. Паромная переправа наряду с аэропортом Симферополя была главной транспортной артерией, связывающей полуостров с материковой Россией.

    Однако 15 мая был торжественно открыт Крымский мост, ставший самым длинным в России. А на следующий день было запущено движение автотранспорта по мосту через Керченский пролив.

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