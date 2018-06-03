    В Великобритании выставят на аукцион 103-летний шоколад

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    • Фото: CJM Auctioneers
    В Великобритании выставят на аукцион <nobr>103-летний</nobr> шоколад

    В Великобритании выставят на аукцион 103-летний шоколад

    В Великобритании выставят на аукцион <nobr>103-летний</nobr> шоколад
  • Фото: CJM Auctioneers

    • В Великобритании нашли шоколад, сигареты и спички, принадлежавшие участнику Первой мировой войны.

    В Великобритании продадут с аукциона шоколад, а также табак, сигареты и спички, выпущенные 103 года назад. Эти предметы были найдены в вещах героя Первой мировой войны Ричарда Буллимора, который умер в 1967 году, сообщает Би-би-си.

    Плитки шоколада упакованы в жестяную коробочку. Вместе с сигаретами, табаком и спичками такие плитки получили в подарок все солдаты британской армии на первое Рождество, которое пришлось на военное время. Представитель аукционного дома CJM Пол Купер рассказал, что даже пустую коробочку из этой серии в наше время найти нелегко.

    Отмечается, что шоколад и сигареты сохранились, так как Буллимор не курил и не любил сладкое. Продавцы рассчитывают получить за весь набор не менее 2 тысяч фунтов.

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