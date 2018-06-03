    Россияне задали Путину почти 770 тысяч вопросов

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    Россияне задали Путину почти 770 тысяч вопросов

    Россияне задали Путину почти 770 тысяч вопросов

    Организаторы прямой линии с Владимиром Путиным рассказали о числе вопросов, заданных президенту.

    Всего от жителей России поступило более 450 тысяч звонков и почти 197 тысяч СМС-сообщений.

    Кроме того, президенту задали более 7 тысяч видеовопросов. К прямой линии направлено более 20 тысяч сообщений через соцсети, свыше 18 тысяч вопросов поступило через приложение. Возможностью задать вопрос президенту на специальном портале воспользовались 74 тысячи раз, передает РИА Новости.

    Ежегодная программа «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» начнется в 12:00 мск по московскому времени 7 июня.

    Ранее в Кремле сообщили, что в этом году при проведении мероприятия предусмотрен ряд технологических новаций . Также стало известно, что президент во время прямой линии будет задавать вопросы губернаторам и членам правительства по конференц-связи. В связи с этим главам регионов было рекомендовано «не уходить в отпуска, быть на рабочем месте».

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