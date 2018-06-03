    Три автомобиля столкнулись на юге Москвы: семь пострадавших

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    • Фото: mreporter.ru
    Три автомобиля столкнулись на юге Москвы: семь пострадавших

    Три автомобиля столкнулись на юге Москвы: семь пострадавших

    Три автомобиля столкнулись на юге Москвы: семь пострадавших
  • Фото: mreporter.ru

    • Крупная авария произошла на пересечении улицы Павловская и Подольского шоссе на юге Москвы. По последним данным медицинская помощь понадобилась семерым раненым.

    Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате крупной автоаварии, сообщили «Интерфаксу» источник в оперативных службах.

    В ГИБДД Москвы РИА Новости сообщили, что на перекрестке столкнулись автомобили Kia, Mercedes и Hyundai.

    Ранее сообщалось о четырех раненых, одного человека доставили в больницу на вертолете МЧС. Также отмечалось, что у одного из детей медики диагностировали сотрясение головного мозга, но его жизни ничто не угрожает.

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