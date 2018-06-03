В Москве из-за ветра на завтра объявлен «желтый» уровень опасности

На 4 июня
из-за усиления ветра в столичном регионе уровень погодной опасности повышен до «желтого».
«Желтый» уровень опасности в Москве и Подмосковье Гидромецентр РФ объявил в связи с метеоусловиями. По информации синоптиков, предстоящей ночью порывы западного ветра в регионе могут достигать 5–10 метров в секунду, а завтра днем усилятся до 12–17 метров в секунду.
Также в столице и пригороде сохранится высокая вероятность пожаров. В понедельник в городе пройдут небольшие кратковременные дожди, атмосферное давление будет на 10 пунктов ниже нормы — 737–738 миллиметров ртутного столба. В ночь на 4 июня похолодает до плюс 13–15 градусов, днем в понедельник воздух прогреется до 23–25 градусов тепла.
Также в столице и пригороде сохранится высокая вероятность пожаров. В понедельник в городе пройдут небольшие кратковременные дожди, атмосферное давление будет на 10 пунктов ниже нормы — 737–738 миллиметров ртутного столба. В ночь на 4 июня похолодает до плюс 13–15 градусов, днем в понедельник воздух прогреется до 23–25 градусов тепла.
Комментарии