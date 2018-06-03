    Авиаперевозчики назвали действия США «очень плохими» для отрасли

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    • Фото: Reuters © 2018, Pierre Albouy
    Авиаперевозчики назвали действия США «очень плохими» для отрасли

    Авиаперевозчики назвали действия США «очень плохими» для отрасли

    Авиаперевозчики назвали действия США «очень плохими» для отрасли
  • Фото: Reuters © 2018, Pierre Albouy

    • Торговые барьеры и ограничения представляют серьезную угрозу для глобального рынка авиаперевозок, заявил глава IATA Александр де Жюньяк.

    Александр де Жюньяк в кулуарах ежегодного форума IATA в Сиднее заявил, что рост напряженности в международной торговле представляет серьезную угрозу для глобального рынка авиаперевозок и для мировой экономики в целом, передает Reuters.

    Александр де Жюньяк, глава IATA: «Любые меры, которые ограничивают торговлю и, следовательно, могут ограничить пассажирские перевозки, являются плохими новостями не только для мировой экономики, но и очень плохими новостями для этой отрасли».

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    ЕС, Канада и Мексика готовы ответить США ударом по всему американскому экспорту
    Напомним, США ввели импортные пошлины в размере 25% для стали и 10% для алюминия для стран Евросоюза, а также Канады и Мексики. Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию. А вице-канцлер Австрии на фоне повышения пошлин призвал Евросоюз переосмыслить отношения с Россией и «прекратить действие злосчастных санкций».

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