Пугачёва сыграла саму себя в спектакле Меньшикова

Из театра, где она сыграла саму себя, Примадонна выходит под руку с Олегом Меньшиковым. Именно он предложил женщине, которая поет, творческий эксперимент: поговорить по душам на сцене при зрителях.
Постановку с участием Аллы Пугачёвой в московском Театре Ермоловой увидели не все поклонники: цены на билеты составляли от 7 тыс. до 20 тыс. рублей. Сама Примадонна устраивает спектакль прямо на улице перед театром и рассказывает о своем актерском опыте.
Алла Пугачёва: «У меня был опыт театральной актрисы! Мы на даче ставили сказку „Теремок“, и мне дали роль мишки, медведя».
69-летняя Примадонна готова сыграть и драматическую роль, вот только нет подходящего репертуара. А семья Примадонны словно сговорилась — все как один покоряют театральные подмостки. Близнецы Гарри и Лиза чуть ли не каждый день радуют родителей домашними спектаклями. Внук Пугачёвой Никита Пресняков — актер театра мюзикла. Рок-музыкант долго сомневался, стоит ли идти на подобный эксперимент, но рискнул и не прогадал.
Никита Пресняков: «Здесь, в принципе, просто чистый вокал академический. Я, можно сказать, вырос в караоке. Научился с друзьями петь в караоке, мы друг друга учили, так и научились».
Кристина Орбакайте после 15-летнего перерыва также вернулась в театр. Ей доверили играть главную роль в спектакле, который поставила давняя подруга Пугачёвой режиссер Галина Волчек. В партнерах у Орбакайте актер Кирилл Сафонов. Певица делится: особенно тяжело идут у них сцены близости.
До Орбакайте эту роль играла Чулпан Хаматова, но певица сравнений и критики в свой адрес не боится. Она больше переживает, как оценит ее игру Алла Пугачёва. Примадонна заверяет: все, что ни сделает ее дочь, она воспримет на ура. От нового клипа Орбакайте Примадонна была в восторге.
А поклонники Пугачёвой надеются, что в следующем году на 70-летний юбилей Примадонна поставит собственный спектакль, где всем членам семьи отведет главные роли.
Подробности — в сюжете программы «Ты не поверишь!»
Алла Пугачёва: «У меня был опыт театральной актрисы! Мы на даче ставили сказку „Теремок“, и мне дали роль мишки, медведя».
69-летняя Примадонна готова сыграть и драматическую роль, вот только нет подходящего репертуара. А семья Примадонны словно сговорилась — все как один покоряют театральные подмостки. Близнецы Гарри и Лиза чуть ли не каждый день радуют родителей домашними спектаклями. Внук Пугачёвой Никита Пресняков — актер театра мюзикла. Рок-музыкант долго сомневался, стоит ли идти на подобный эксперимент, но рискнул и не прогадал.
Никита Пресняков: «Здесь, в принципе, просто чистый вокал академический. Я, можно сказать, вырос в караоке. Научился с друзьями петь в караоке, мы друг друга учили, так и научились».
Кристина Орбакайте после 15-летнего перерыва также вернулась в театр. Ей доверили играть главную роль в спектакле, который поставила давняя подруга Пугачёвой режиссер Галина Волчек. В партнерах у Орбакайте актер Кирилл Сафонов. Певица делится: особенно тяжело идут у них сцены близости.
До Орбакайте эту роль играла Чулпан Хаматова, но певица сравнений и критики в свой адрес не боится. Она больше переживает, как оценит ее игру Алла Пугачёва. Примадонна заверяет: все, что ни сделает ее дочь, она воспримет на ура. От нового клипа Орбакайте Примадонна была в восторге.
А поклонники Пугачёвой надеются, что в следующем году на 70-летний юбилей Примадонна поставит собственный спектакль, где всем членам семьи отведет главные роли.
Подробности — в сюжете программы «Ты не поверишь!»
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