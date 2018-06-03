В окрестностях дагестанского села уничтожен главарь банды боевиков

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает об уничтожении в Дагестане главаря банды боевиков. Его нейтрализовали в результате контртеррористической операции в Цумадинском районе республики.
По данным НАК, уничтожен оказавший вооруженное сопротивление главарь банды. Как заявили в информационном центре ведомства, органы безопасности узнали о том, что в лесном массиве рядом с поселком Кванада находится бандит, причастный к преступлениям террористической направленности. После этого глава УФСБ по Дагестану объявил о проведении контртеррористической операции и введении режима КТО в административных границах населенных пунктов Кванада и Гимерсо.
Сложить оружие боевик отказался, устроил перестрелку с бойцами спецназа ФСБ и был нейтрализован ответным огнем. Предварительно он опознан как главарь цумадинской банды. На месте боестолкновения обнаружены автомат и боеприпасы к нему. По информации НАК, ни силовики, ни гражданские лица в результате спецоперации не пострадали.
Сложить оружие боевик отказался, устроил перестрелку с бойцами спецназа ФСБ и был нейтрализован ответным огнем. Предварительно он опознан как главарь цумадинской банды. На месте боестолкновения обнаружены автомат и боеприпасы к нему. По информации НАК, ни силовики, ни гражданские лица в результате спецоперации не пострадали.
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