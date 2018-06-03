Москва требует от Киева немедленно освободить журналиста Вышинского

Москва требует от Украины снять все обвинения с руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обвинения Киева в адрес Вышинского в Москве назвали «нелепыми» и потребовали немедленно освободить журналиста.
Из заявления МИД РФ: «Прямое давление, угрозы, провокации спецслужб, физическая расправа и политические судилища — таковы форматы взаимодействия украинского режима с журналистским сообществом».
В МИД РФ также прокомментировали ситуацию с попыткой вербовки журналиста РИА Новости в Литве Ирины Высокович. В российском внешнеполитическом ведомстве призвали международное сообщество должным образом отреагировать на эту ситуацию.
Из заявления МИД РФ: «Этот инцидент — очередное подтверждение тому, что свобода выражения мнения на Украине прекратила свое существование».
Напомним, накануне сотрудники СБУ увезли из здания суда журналистку Высокович, которая приехала освещать судебный процесс по делу Вышинского. Люди в штатском посадили женщину в машину, после чего в течение нескольких часов допрашивали ее в кабинете. В итоге заставили подписать бумагу о готовности сотрудничать с украинскими спецслужбами и предоставлять информацию о сотрудниках российского агентства РИА Новости. Вернувшись в Литву, Высокович рассказала о попытке вербовки.
В украинском Херсоне в эти дни рассматривается апелляция на арест журналиста Кирилла Вышинского. Адвокаты требуют выпустить подзащитного на свободу. В данный момент действует предыдущее судебное решение, согласно которому руководитель портала РИА Новости Украина должен провести под стражей 60 дней без права выхода под залог.
Вышинский был задержан 15 мая. Его обвинили в госизмене. В тот же день сотрудники службы безопасности Украины ворвались в офис РИА Новости и устроили там обыск.
Накануне Вышинский, который также имеет российское гражданство, заявил об отказе от гражданства Украины. Адвокат журналиста сообщил, что ходатайство о его выходе из гражданства будет подано в администрацию президента Украины в понедельник.
Из заявления МИД РФ: «Прямое давление, угрозы, провокации спецслужб, физическая расправа и политические судилища — таковы форматы взаимодействия украинского режима с журналистским сообществом».
В МИД РФ также прокомментировали ситуацию с попыткой вербовки журналиста РИА Новости в Литве Ирины Высокович. В российском внешнеполитическом ведомстве призвали международное сообщество должным образом отреагировать на эту ситуацию.
Из заявления МИД РФ: «Этот инцидент — очередное подтверждение тому, что свобода выражения мнения на Украине прекратила свое существование».
Напомним, накануне сотрудники СБУ увезли из здания суда журналистку Высокович, которая приехала освещать судебный процесс по делу Вышинского. Люди в штатском посадили женщину в машину, после чего в течение нескольких часов допрашивали ее в кабинете. В итоге заставили подписать бумагу о готовности сотрудничать с украинскими спецслужбами и предоставлять информацию о сотрудниках российского агентства РИА Новости. Вернувшись в Литву, Высокович рассказала о попытке вербовки.
В украинском Херсоне в эти дни рассматривается апелляция на арест журналиста Кирилла Вышинского. Адвокаты требуют выпустить подзащитного на свободу. В данный момент действует предыдущее судебное решение, согласно которому руководитель портала РИА Новости Украина должен провести под стражей 60 дней без права выхода под залог.
Вышинский был задержан 15 мая. Его обвинили в госизмене. В тот же день сотрудники службы безопасности Украины ворвались в офис РИА Новости и устроили там обыск.
Накануне Вышинский, который также имеет российское гражданство, заявил об отказе от гражданства Украины. Адвокат журналиста сообщил, что ходатайство о его выходе из гражданства будет подано в администрацию президента Украины в понедельник.
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