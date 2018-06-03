В Болгарии могут усыпить корову за незаконное пересечение границы ЕС

Корову, сбежавшую из приграничного болгарского села на территорию Сербии, могут усыпить за незаконное пересечение границы.
Болгарские чиновники могут издать приказ об усыплении коровы, сбежавшей из приграничного села на территорию Сербии, за незаконное пересечение границы ЕС. Как сообщает местный телеканал Nova, хозяин коровы, житель села Корпиловци Иван Харалампиев искал животное почти две недели. Найти корову удалось на территории Сербии с помощью сербских полицейских, однако, когда Харалампиев попытался вернуть животное, выяснилось, что корове нельзя пересекать границу по правилам, установленным Евросоюзом, и животное необходимо усыпить.
В болгарском Агентстве по безопасности продуктов питания заявили, что приказ об усыплении животного пока не издан, и чиновники работают над тем, чтобы этого избежать. Хозяин коровы, а также зоозащитники надеются, что это простое недоразумение, и вскоре оно будет разрешено. Тем не менее, в Интернете уже появилась петиция, адресованная Европарламенту, с требованием спасти корову.
В болгарском Агентстве по безопасности продуктов питания заявили, что приказ об усыплении животного пока не издан, и чиновники работают над тем, чтобы этого избежать. Хозяин коровы, а также зоозащитники надеются, что это простое недоразумение, и вскоре оно будет разрешено. Тем не менее, в Интернете уже появилась петиция, адресованная Европарламенту, с требованием спасти корову.
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