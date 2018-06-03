В Москве пьяный журналист попал в больницу после избиения

Столичная полиция разбирается в истории с избиением журналиста, который пострадал в результате конфликта в центре Москвы.
Как заявили в пресс-службе городского управления МВД, информация о случившемся поступила из медучреждения, куда самостоятельно обратился 28-летний потерпевший. Сообщается, что в помощи врачей нуждался мужчина, получивший травмы и имевший внешние признаки алкогольного опьянения. Он рассказал, что пострадал в ходе произошедшего на Никитском бульваре конфликта с неизвестным.
В правоохранительных органах не уточнили фамилию и род занятий избитого мужчины, а ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах передает, что потерпевший является журналистом. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства случившегося.
В правоохранительных органах не уточнили фамилию и род занятий избитого мужчины, а ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах передает, что потерпевший является журналистом. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства случившегося.
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