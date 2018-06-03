В желудке погибшего в Таиланде дельфина нашли 8 кг пластиковых пакетов

Ветеринары в Таиланде не смогли спасти дельфина, который проглотил 80 пластиковых пакетов.
Ветеринары в Таиланде обнаружили в желудке черного дельфина, который погиб в пятницу, около 80 пластиковых пакетов массой почти 8 килограммов. Из-за них животное не могло нормально питаться.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, еще живой дельфин был найден на побережье на юге страны в начале недели. Специалисты отвезли животное в место, куда не попадало солнце, и ухаживали за ним в течение пяти дней, однако спасти его не смогли.
Сообщается, что перед смертью у дельфина были судороги и рвота, из него вышло несколько пластиковых пакетов. После гибели дельфина ветеринары провели вскрытие и вытащили из его желудка около 8 килограммов пластика.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, еще живой дельфин был найден на побережье на юге страны в начале недели. Специалисты отвезли животное в место, куда не попадало солнце, и ухаживали за ним в течение пяти дней, однако спасти его не смогли.
Сообщается, что перед смертью у дельфина были судороги и рвота, из него вышло несколько пластиковых пакетов. После гибели дельфина ветеринары провели вскрытие и вытащили из его желудка около 8 килограммов пластика.
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