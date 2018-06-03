    Коллеги Шнурова назвали измены причиной его развода. артисты, браки и разводы, знаменитости, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКоллеги Шнурова назвали измены причиной его развода

    Коллеги Шнурова назвали измены причиной его развода

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    Коллеги Шнурова назвали измены причиной его развода

    Коллеги Шнурова назвали измены причиной его развода

    Коллеги Шнурова назвали измены причиной его развода

      Сергей Шнуров снова завидный холостяк. Неделю назад скандальный рок-музыкант сделал на удивление цензурное заявление: он разводится со своей женой, светской львицей Матильдой Шнуровой — спокойно, без скандалов, «с любовью и благодарностью друг к другу».

      Такая новость шокировала весь шоу-бизнес. Ведь супруги 8 лет прожили душа в душу, и даже намека не было, что в их браке появилась трещина.

      Свою Матильду рок-музыкант встретил 11 лет назад. Девушка заглянула к нему в гримерку за автографом, да так и осталась. А заодно изменила Шнурова до неузнаваемости. При жене он сменил майки-алкоголички и тренировочные штаны на наряды от кутюр. Шнуров ездил по дорогим спа-курортам и стал своим в светском обществе, куда его тоже ввела супруга. Даже Ксения Собчак, подруга семьи, диву давалась переменам с рок-музыкантом.

      Жена Шнурова уверяла: в душе рок-музыкант оставался таким же «нормальным питерским пацаном», за это она его и полюбила. А Шнуров гордился, что его жена, хоть и светская штучка, но на шее у него не сидит.

      В шоу-бизнесе предполагают, что причиной развода стали измены Шнурова: якобы Матильда устала терпеть походы рок-музыканта налево и поставила жирную точку в их отношениях.

      Сергей Зверев: «Я думаю, Шнуру изменить невозможно. Он затрахает мозг и все остальное. А он, мне кажется, не может устоять перед красивой, роскошной девушкой. Шнур отжарит сразу всё, имя даже не спросит. Я не верю, что Шнур пройдет мимо».

      Подробности — в материале программы «Ты не поверишь!».












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