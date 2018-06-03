«Сколько можно дурить людей?»: Поклонская возмутилась поездкой Романовых по Крымскому мосту

Наталья Поклонская прокомментировала поездку великой княгини Марии Владимировны и ее сына князя Георгия Михайловича по Крымскому мосту.
Депутат Госдумы назвала главу императорского дома Романовых и ее сына «„титулованными“ гостями из Испании», отметив, что в Крыму подобные «иностранные граждане» рекламируют не только достижения России, но и себя.
В связи с этим Поклонская призвала изучать историю, «прежде чем восхищаться подобными вояжами самопровозглашённых „государынь“ и „цесаревичей“». Экс-прокурор Крыма обратила внимание на то, что пока Николай ll находился под арестом, его двоюродный брат Кирилл Владимирович (его внучкой и является приехавшая в Крым великая княгиня Мария) «с красным бантом заявился к М. В. Родзянко, чтобы присягнуть революции».
Наталья Поклонская: «Вместо верноподданнических чувств возникают другие. До каких пор будем выставлять себя на всеобщее посмешище? Сколько можно дурить людей различного рода „монархами“? Делает ли нам честь оказание почестей таким коммивояжерам с непонятными целями? По-моему, в „сыновей лейтенанта Шмидта“ все уже наигрались».
Также на своей странице в соцсети «ВКонтакте» она отметила, что в Крыму гостям «удалось многое: привести в исступленный восторг раввина Севастопольской синагоги, пообщаться с журналистами, побывать на экскурсиях, получить значок с корабликом и многое другое».
Напомним, великая княгиня Мария Владимировна вместе с сыном накануне на LADA Largus проехала по Крымскому мосту, который был торжественно открыт 15 мая. Как рассказали в канцелярии главы дома Романовых, поездка великой княгине и ее сыну очень понравилась.
В связи с этим Поклонская призвала изучать историю, «прежде чем восхищаться подобными вояжами самопровозглашённых „государынь“ и „цесаревичей“». Экс-прокурор Крыма обратила внимание на то, что пока Николай ll находился под арестом, его двоюродный брат Кирилл Владимирович (его внучкой и является приехавшая в Крым великая княгиня Мария) «с красным бантом заявился к М. В. Родзянко, чтобы присягнуть революции».
Наталья Поклонская: «Вместо верноподданнических чувств возникают другие. До каких пор будем выставлять себя на всеобщее посмешище? Сколько можно дурить людей различного рода „монархами“? Делает ли нам честь оказание почестей таким коммивояжерам с непонятными целями? По-моему, в „сыновей лейтенанта Шмидта“ все уже наигрались».
Также на своей странице в соцсети «ВКонтакте» она отметила, что в Крыму гостям «удалось многое: привести в исступленный восторг раввина Севастопольской синагоги, пообщаться с журналистами, побывать на экскурсиях, получить значок с корабликом и многое другое».
Напомним, великая княгиня Мария Владимировна вместе с сыном накануне на LADA Largus проехала по Крымскому мосту, который был торжественно открыт 15 мая. Как рассказали в канцелярии главы дома Романовых, поездка великой княгине и ее сыну очень понравилась.
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