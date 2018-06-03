СМИ узнали о планах британских властей заморозить активы российских бизнесменов

Национальное криминальное агентство Соединенного Королевства разбирается с источниками благосостояния более 100 россиян и лиц, чьи активы связаны с Россией или уроженцами нашей страны.
Газета The Sunday Times со ссылкой на руководителя подразделения по борьбе с экономическими правонарушениями и преступлениями в киберпространстве Национального криминального агентства Великобритании Дональда Туна пишет, что решено расширить масштаб расследования в отношении россиян, связанных с руководством России, и, возможно, заморозить их активы на территории Соединенного Королевства.
Сообщается, что команда следователей обдумывает вопрос о том, чтобы ввести в действие от 120 до 140 ордеров на богатство неустановленного происхождения (Unexplained Wealth Orders, UWO).
Дональд Тун, глава департамента по кибермошенничеству и экономическим преступлениями Национального криминального агентства Британии: «Мы нацелены на борьбу с коррумпированными элитами и нелегальным благосостоянием. Мы не определяем объекты (расследования — прим. НТВ.Ru), исходя из их национальности».
Посвященный в расследование источник газеты в британском правительстве заявил, что значительная часть лиц, попавших в поле зрения Национального агентства по борьбе с преступностью, — это «россияне или люди, связанные с Россией». Причем издание уточняет, что речь идет о «российских олигархах и мультимиллионерах».
Правительственный источник заявил, что отравление британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери ускорило следственный процесс и увеличило объем работы, которую Лондон проводит «против коррумпированных россиян или российских политических деятелей».
В минувшем году в Соединенном Королевстве был принят закон о «криминальных финансах» (Criminal Finances Act), предусматривающий введение в действие UWO. Этот правовой инструмент позволяет Лондону требовать объяснений о происхождении любых подозрительных активов на сумму свыше 50 тысяч фунтов (более 70 тысяч долларов). Кроме того, власти имеют право арестовывать собственность, если ее владелец не в состоянии доказать легальность происхождения доходов.
Отношения Москвы и Лондона заметно ухудшились в начале марта в связи с инцидентом в Солсбери. Там, как утверждает британская сторона, осужденный в России за шпионаж Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Британские власти заявили, что вещество это якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинили Москву в причастности к случившемуся. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.
Сообщается, что команда следователей обдумывает вопрос о том, чтобы ввести в действие от 120 до 140 ордеров на богатство неустановленного происхождения (Unexplained Wealth Orders, UWO).
Дональд Тун, глава департамента по кибермошенничеству и экономическим преступлениями Национального криминального агентства Британии: «Мы нацелены на борьбу с коррумпированными элитами и нелегальным благосостоянием. Мы не определяем объекты (расследования — прим. НТВ.Ru), исходя из их национальности».
Посвященный в расследование источник газеты в британском правительстве заявил, что значительная часть лиц, попавших в поле зрения Национального агентства по борьбе с преступностью, — это «россияне или люди, связанные с Россией». Причем издание уточняет, что речь идет о «российских олигархах и мультимиллионерах».
Правительственный источник заявил, что отравление британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери ускорило следственный процесс и увеличило объем работы, которую Лондон проводит «против коррумпированных россиян или российских политических деятелей».
В минувшем году в Соединенном Королевстве был принят закон о «криминальных финансах» (Criminal Finances Act), предусматривающий введение в действие UWO. Этот правовой инструмент позволяет Лондону требовать объяснений о происхождении любых подозрительных активов на сумму свыше 50 тысяч фунтов (более 70 тысяч долларов). Кроме того, власти имеют право арестовывать собственность, если ее владелец не в состоянии доказать легальность происхождения доходов.
Отношения Москвы и Лондона заметно ухудшились в начале марта в связи с инцидентом в Солсбери. Там, как утверждает британская сторона, осужденный в России за шпионаж Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Британские власти заявили, что вещество это якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинили Москву в причастности к случившемуся. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.
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