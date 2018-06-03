    Возвращающихся на Землю космонавтов встретят свежей черешней

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    Возвращающихся на Землю космонавтов встретят свежей черешней

    Возвращающихся на Землю космонавтов встретят свежей черешней

    Спасатели Центрального военного округа готовятся встретить космонавтов, возвращающихся с Международной космической станции.

    Возвращение космонавта Антона Шкаплерова, астронавта NASA Скотта Тингла и астронавта JAXA Норишиге Канаи ожидается сегодня в 15:40 мск. Приземлиться спускаемая капсула должна в 180 километрах юго-восточнее города Жезказган.

    На Земле россиянина, американца и японца ждут спасатели Центрального военного округа. Они встретят космонавтов свежей черешней, сообщает РИА Новости.

    Всего в поисково-спасательной операции принимают участие около 200 военнослужащих. Задействованы авиация, а также машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица», которые были созданы специально для поиска и эвакуации космонавтов.

    смотретьУчастники экспедиции на МКС готовятся к возвращению на Землю
    Участники экспедиции на МКС готовятся к возвращению на Землю
    Антон Шкаплеров, Скотт Тингл и Норишиге Канаи провели на орбите 168 дней. За это время они приняли несколько грузовых кораблей и провели десятки научных экспериментов. На Землю экипаж доставит футбольный мяч, которым 14 июня сыграют первый матч чемпионата мира.

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