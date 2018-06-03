    Агент ФБР прострелил ногу посетителю ночного клуба во время танцев: видео. стрельба, США, ФБР. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАгент ФБР прострелил ногу посетителю ночного клуба во время танцев: видео

    Агент ФБР прострелил ногу посетителю ночного клуба во время танцев: видео

    комментировать
    • Фото: mrduckbears33 / youtube.com
    Агент ФБР прострелил ногу посетителю ночного клуба во время танцев: видео

    Агент ФБР прострелил ногу посетителю ночного клуба во время танцев: видео

    Агент ФБР прострелил ногу посетителю ночного клуба во время танцев: видео
    • Фото: mrduckbears33 / youtube.com

      • В американском Денвере во время танцев в ночном клубе агент ФБР, исполняя заднее сальто, выронил пистолет. Поднимая оружие, мужчина случайно нажал на курок и ранил одного из посетителей.

      Танцы сотрудника американской спецслужбы попали на видео. На кадрах мужчина в один момент решает сделать кульбит: он подпрыгивает, кувыркается через голову, в этот момент у него из кобуры выпадает пистолет.

      Пошатываясь, агент ФБР поднимает оружие и тут раздается выстрел. Поняв, что ранил человека, мужчина прячет пистолет и поднимает руки вверх, показывая, что у него нет злых намерений.

      Сообщается об одном раненом, причем, как пишет ABC News, пострадавший был доставлен в больницу Денвера «в хорошем состоянии».

      Полиция и ФБР проводит в отношении агента расследование. Отмечается, что в тот вечер у мужчины был выходной день.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru