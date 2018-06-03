Агент ФБР прострелил ногу посетителю ночного клуба во время танцев: видео

В американском Денвере во время танцев в ночном клубе агент ФБР, исполняя заднее сальто, выронил пистолет. Поднимая оружие, мужчина случайно нажал на курок и ранил одного из посетителей.
Танцы сотрудника американской спецслужбы попали на видео. На кадрах мужчина в один момент решает сделать кульбит: он подпрыгивает, кувыркается через голову, в этот момент у него из кобуры выпадает пистолет.
Пошатываясь, агент ФБР поднимает оружие и тут раздается выстрел. Поняв, что ранил человека, мужчина прячет пистолет и поднимает руки вверх, показывая, что у него нет злых намерений.
Сообщается об одном раненом, причем, как пишет ABC News, пострадавший был доставлен в больницу Денвера «в хорошем состоянии».
Полиция и ФБР проводит в отношении агента расследование. Отмечается, что в тот вечер у мужчины был выходной день.
Пошатываясь, агент ФБР поднимает оружие и тут раздается выстрел. Поняв, что ранил человека, мужчина прячет пистолет и поднимает руки вверх, показывая, что у него нет злых намерений.
Сообщается об одном раненом, причем, как пишет ABC News, пострадавший был доставлен в больницу Денвера «в хорошем состоянии».
Полиция и ФБР проводит в отношении агента расследование. Отмечается, что в тот вечер у мужчины был выходной день.
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