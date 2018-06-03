В Россию на ЧМ-2018 хочет приехать министр внутренних дел Германии

Глава германского МВД Хорст Зеехофер, в ведении которого также находятся вопросы спорта, намерен посетить чемпионат мира по футболу в России.
Как пишет газета Bild am Sonntag, Зеехофер приедет в нашу страну, если позволит график.
Хорст Зеехофер, министр внутренних дел Германии: «Если будет позволять график, я приеду на игру немецкой команды. Лучше всего, конечно, 15 июля, потому что для Германии это был бы финальный матч».
В администрации президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера заявили, что «в настоящее время нет конкретных планов для визита президента в Россию». То же самое можно сказать о главе немецкого МИДа Хайко Маасе и председателе Бундестага Вольфганге Шойбле.
Говорить о зарубежных поездках канцлера Ангелы Меркель пока рано, так как о них пресс-служба кабмина объявляет максимум за неделю. Официальный представитель правительства ФРГ ранее Штеффен Зайберт предупреждал, что в случае с ЧМ-2018 исключений делать не будут.
Накануне стало известно, что в Россию на чемпионат мира по футболу намерен приехать король Бельгии Филип. По данным местных СМИ, Его Величество «выразил интерес и желание посетить один из трех первых матчей с участием национальной сборной», а премьер Бельгии Шарль Мишель уже сообщил о планах монарха Совету министров страны. Также появилась информация, что в Россию на мундиаль собирается и глава бельгийского МИДа Дидье Рейндерс, которого пригласил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Хорст Зеехофер, министр внутренних дел Германии: «Если будет позволять график, я приеду на игру немецкой команды. Лучше всего, конечно, 15 июля, потому что для Германии это был бы финальный матч».
В администрации президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера заявили, что «в настоящее время нет конкретных планов для визита президента в Россию». То же самое можно сказать о главе немецкого МИДа Хайко Маасе и председателе Бундестага Вольфганге Шойбле.
Говорить о зарубежных поездках канцлера Ангелы Меркель пока рано, так как о них пресс-служба кабмина объявляет максимум за неделю. Официальный представитель правительства ФРГ ранее Штеффен Зайберт предупреждал, что в случае с ЧМ-2018 исключений делать не будут.
Накануне стало известно, что в Россию на чемпионат мира по футболу намерен приехать король Бельгии Филип. По данным местных СМИ, Его Величество «выразил интерес и желание посетить один из трех первых матчей с участием национальной сборной», а премьер Бельгии Шарль Мишель уже сообщил о планах монарха Совету министров страны. Также появилась информация, что в Россию на мундиаль собирается и глава бельгийского МИДа Дидье Рейндерс, которого пригласил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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