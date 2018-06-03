Форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова признали первой звездой в НХЛ

Великолепная игра Евгения Кузнецова помогла «Вашингтону» победить «Вегас» в финальной серии Кубка Стэнли.
Россиянин, который получил травму во втором матче серии, но вышел на лед в третьей игре, отметился голом и результативной передачей. В связи с этим Евгения Кузнецова признали первой звездой дня в НХЛ.
Второй звездой дня стал нападающий «Вашингтона» Джей Бигл. На его счету две результативных передачи. Третьей же звездой признан вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби, который отразил 21 бросок из 22.
Напомним, «Вашингтон» со счетом 3:1 переиграл «Вегас» в третьем матче финальной серии плей-офф. Теперь «Кэпиталз» ведет в серии со счетом 2:1.
Второй звездой дня стал нападающий «Вашингтона» Джей Бигл. На его счету две результативных передачи. Третьей же звездой признан вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби, который отразил 21 бросок из 22.
Напомним, «Вашингтон» со счетом 3:1 переиграл «Вегас» в третьем матче финальной серии плей-офф. Теперь «Кэпиталз» ведет в серии со счетом 2:1.
Pick your spot and sell the celebration. @Kuzya92’s flying out there. #StanleyCup pic.twitter.com/wCkpsxKroY— NHL (@NHL) 3 июня 2018 г.
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