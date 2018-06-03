«Единая Россия» проводит предварительное голосование

Сегодня стартует предварительное голосование «Единой России», позволяющее определить кандидатов, которые будут представлять партию на выборах разного уровня.

Баллотироваться могут даже беспартийные. У всех претендентов не должно быть судимостей и финансовых активов за рубежом. Кроме того, все они обязаны участвовать в дебатах.



С помощью предварительного голосования избиратели фактически сами формируют список кандидатов от «Единой России» на различные посты. Те, кто пройдут этот отсев, смогут представлять партию в единый день голосования 9 сентября.