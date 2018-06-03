    «Единая Россия» проводит предварительное голосование. выборы, Единая Россия, партии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Единая Россия» проводит предварительное голосование

    «Единая Россия» проводит предварительное голосование

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    «Единая Россия» проводит предварительное голосование

    «Единая Россия» проводит предварительное голосование

      Сегодня стартует предварительное голосование «Единой России», позволяющее определить кандидатов, которые будут представлять партию на выборах разного уровня.

      Баллотироваться могут даже беспартийные. У всех претендентов не должно быть судимостей и финансовых активов за рубежом. Кроме того, все они обязаны участвовать в дебатах.

      С помощью предварительного голосования избиратели фактически сами формируют список кандидатов от «Единой России» на различные посты. Те, кто пройдут этот отсев, смогут представлять партию в единый день голосования 9 сентября.

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