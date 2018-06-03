Все на море: почему с сочинских пляжей исчезли катера и торговцы чурчхелой

В Краснодарском крае официально стартовал курортный сезон. К его началу некоторые сочинские пляжи прошли жесткую проверку и получили престижную международную награду «Голубой флаг», которую вручают за соответствие высоким стандартам качества и безопасности купания.

Для некоторых сочинских предпринимателей пляж в Олимпийском парке — настоящий кошмарный сон. Бизнес-модель местного фастфуда, работающая уже не один десяток лет, разбилась о новые правила. Никаких чурчхел, пахлавы, медовых орешков, даже персики слаще которых только сама любовь, теперь вне закона. Весь общепит вынесен в отдельные места. А еще здесь нельзя купать животных и нужно сортировать мусор. У берега нет катеров, катамаранов и всяческих бананов, так как они загрязняют воду, а за ее качеством здесь обязаны следить.



Кристина Вексельберг, администратор пляжа: «Количество критериев велико. Проверяют и химический состав, и на паразитов. Делают заборы грунта и воды в течении всего купального сезона, то есть с мая по октябрь».



Это один из российских пляжей, получивший «Голубой флаг» — знак участника международной программы сертификации. Он означает, что здесь есть вся необходимая инфраструктура: Wi-Fi, отдельная детская зона, профессиональные спасатели и врачи. Получить флаг довольно сложно. Соискателю в течении всего года приходится проходить огромное количество проверок.



«Голубой флаг» выдается на один сезон. Чтобы получить его снова, придется подтверждать высокий уровень. Сейчас в этой классификации принимают участие несколько десятков стран, среди которых Кипр, Бразилия, Франция Испания, Англия. Теперь и Россия.



Особую роль на пляжах отводят доступной среде. Недостаточно просто сделать пандус, упирающийся в песок. Чтобы колясочник мог подъехать к морю, нужен деревянный настил. Современные стандарты регламентируют даже градус наклона пандуса. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Пикулина.