    Организатор митингов в Тбилиси решил подключить к протестам политические силы. Грузия, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОрганизатор митингов в Тбилиси решил подключить к протестам политические силы

    Организатор митингов в Тбилиси решил подключить к протестам политические силы

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    Организатор митингов в Тбилиси решил подключить к протестам политические силы

    Организатор митингов в Тбилиси решил подключить к протестам политические силы

    Организатор митингов в Тбилиси решил подключить к протестам политические силы

      В грузинской столице не прекращаются масштабные акции протеста. Организаторы призвали политические партии объединиться и подключиться к очередному митингу, который состоится сегодня.

      Акция проходит под лозунгом против «несправедливости и произвола властей». Волнения начались в конце мая перед зданием Главной прокуратуры, потом несколько тысяч участников переместились на площадь перед грузинским парламентом.

      Устроители протеста призвали политические партии объединиться и этим вечером присоединиться к очередному митингу. Основной организатор акции Заза Саралидзе заявил местным СМИ, почему решил подключить к протестам политические силы, и обвинил власти Грузии в провокациях в адрес манифестантов.

      Заза Саралидзе, организатор массовой акции: «Всем известно, что я не интересуюсь политикой. И я не хотел, чтобы эти акции имели политических характер, однако у меня не остается выбора. Мирным участникам акции не дают выступать, власти идут на все, поэтому я призываю все политические партии объединиться и прийти на акцию в 18:00 (17:00 по Москве)».

      смотретьТысячи людей на митинге в Тбилиси потребовали отставки правительства
      Тысячи людей на митинге в Тбилиси потребовали отставки правительства
      Представители оппозиционных партий поддержали призыв и отметили, что отставка правительства, которой требуют митингующие, невозможна без участия оппозиционных политических сил.

      Заза Саралидзе — отец 16-летнего подростка, убитого зимой в потасовке в центре Тбилиси. Он обвиняет прокуратуру в необъективном расследовании дела, требует «наказать всех виновных в фальсификации результатов расследования» и найти убийцу сына. Кроме того, Саралидзе призывает правительство уйти в отставку. После первой акции протеста Ираклий Шотадзе покинул пост главного прокурора.

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