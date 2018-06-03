Организатор митингов в Тбилиси решил подключить к протестам политические силы

В грузинской столице не прекращаются масштабные акции протеста. Организаторы призвали политические партии объединиться и подключиться к очередному митингу, который состоится сегодня.
Акция проходит под лозунгом против «несправедливости и произвола властей». Волнения начались в конце мая перед зданием Главной прокуратуры, потом несколько тысяч участников переместились на площадь перед грузинским парламентом.
Устроители протеста призвали политические партии объединиться и этим вечером присоединиться к очередному митингу. Основной организатор акции Заза Саралидзе заявил местным СМИ, почему решил подключить к протестам политические силы, и обвинил власти Грузии в провокациях в адрес манифестантов.
Заза Саралидзе, организатор массовой акции: «Всем известно, что я не интересуюсь политикой. И я не хотел, чтобы эти акции имели политических характер, однако у меня не остается выбора. Мирным участникам акции не дают выступать, власти идут на все, поэтому я призываю все политические партии объединиться и прийти на акцию в 18:00 (17:00 по Москве)».
Представители оппозиционных партий поддержали призыв и отметили, что отставка правительства, которой требуют митингующие, невозможна без участия оппозиционных политических сил.
Заза Саралидзе — отец 16-летнего подростка, убитого зимой в потасовке в центре Тбилиси. Он обвиняет прокуратуру в необъективном расследовании дела, требует «наказать всех виновных в фальсификации результатов расследования» и найти убийцу сына. Кроме того, Саралидзе призывает правительство уйти в отставку. После первой акции протеста Ираклий Шотадзе покинул пост главного прокурора.
Устроители протеста призвали политические партии объединиться и этим вечером присоединиться к очередному митингу. Основной организатор акции Заза Саралидзе заявил местным СМИ, почему решил подключить к протестам политические силы, и обвинил власти Грузии в провокациях в адрес манифестантов.
Заза Саралидзе, организатор массовой акции: «Всем известно, что я не интересуюсь политикой. И я не хотел, чтобы эти акции имели политических характер, однако у меня не остается выбора. Мирным участникам акции не дают выступать, власти идут на все, поэтому я призываю все политические партии объединиться и прийти на акцию в 18:00 (17:00 по Москве)».
Представители оппозиционных партий поддержали призыв и отметили, что отставка правительства, которой требуют митингующие, невозможна без участия оппозиционных политических сил.
Заза Саралидзе — отец 16-летнего подростка, убитого зимой в потасовке в центре Тбилиси. Он обвиняет прокуратуру в необъективном расследовании дела, требует «наказать всех виновных в фальсификации результатов расследования» и найти убийцу сына. Кроме того, Саралидзе призывает правительство уйти в отставку. После первой акции протеста Ираклий Шотадзе покинул пост главного прокурора.
Комментарии