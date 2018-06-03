    Российские военные раздали 5 тонн продуктов в пригороде Дамаска

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    Российские военные раздали 5 тонн продуктов в пригороде Дамаска

    Российские военные раздали 5 тонн продуктов в пригороде Дамаска

    Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии раздали более 5 тонн продуктов в населенном пункте Ялда.

    Андрей Адамис, представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР: «Сегодня Центр по примирению враждующих сторон проводит гуманитарную акцию в населенном пункте Ялда: местным жителям раздают продукты первой необходимости — консервы, крупу, воду, — а также гигиенические наборы. Всего роздано более 5 тонн продуктов».

    Как передает ТАСС, российским военным помогают студенты университета Дамаска.

    Нур Хаму, студентка: «Мы пришли сюда уменьшить страдания нашего народа, поучаствовать в этом процессе. Во время войны многие студенты стали добровольно участвовать в гуманитарных акциях. Никаких поблажек в учебе за это не предусмотрено. Мы делаем это от чистого сердца».

    Как сообщается на сайте Минобороны РФ,
    накануне в свои дома в сирийской провинции Хомс и в пригороде Дамаска Восточная Гута. А инженерно-саперные подразделения в городе Дума за сутки проверили 18 зданий, обезвредив 31 самодельное взрывное устройство, 4 мины и 8 снарядов.

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    Накануне стало известно, что жертвами авиаудара возглавляемой США международной коалиции на северо-востоке Сирии стали 8 человек, бывшие членами одной семьи. Об этом сообщило сирийское информагентство SANA.

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