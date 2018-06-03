    Выставка патриарха мирового массового вещания открылась в ТЦ «Останкино». выставки и музеи, телевидение, телецентр Останкино, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВыставка патриарха мирового массового вещания открылась в ТЦ «Останкино»

    Выставка патриарха мирового массового вещания открылась в ТЦ «Останкино»

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    Выставка патриарха мирового массового вещания открылась в ТЦ «Останкино»

    Выставка патриарха мирового массового вещания открылась в ТЦ «Останкино»

    Выставка патриарха мирового массового вещания открылась в ТЦ «Останкино»

      В телецентре «Останкино» открылась выставка, посвященная развитию телевидения за последние 73 года. Ее главным героем стал Марк Иосифович Кривошеев — человек, которого называют патриархом мирового массового вещания.

      Кривошееву удалось найти альтернативу несовместимым системам аналогового ТВ, существовавшим в мире до 80-х годов — это PAL, созданный в Германии, французский стандарт SECAM и японско-американский вариант NTSC.

      Марк Кривошеев: «Были колоссальные трудности и с международным обменом, с созданием телевизоров. Например, мяч забивался, показывала одна система, а по радио уже все свистели гол. А по телевидению это нужно было принять, преобразовать и через 3–5 минут показать. Вы представляете, что значит для спортивных передач временная задержка?»

      В 1982 году взамен трех аналоговых систем комиссия Международного союза электросвязи под руководством Марка Кривошеева разработала новый, единый и уже цифровой стандарт вещания, который стал основой нынешнего телевидения высокой четкости.

      Сам же профессор Кривошеев считает, что телевидение должно пойти не по пути бесконечного повышения четкости картинки, а стать более интерактивным и погружать зрителя в кадр. И такое телевидение с дополненной реальностью — совсем не фантазии. Международный союз электросвязи изучает перспективы создания новых стандартов подобных иммерсионных телесистем. Подробности — в программе «Чудо техники».

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