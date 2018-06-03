НАК: в Дагестане проводится спецоперация

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в Цумадинском районе Дагестана введен режим контртеррористической операции.
Как передает ТАСС со ссылкой на информацию Национального антитеррористического комитета РФ, в двух населенных пунктах Цумадинского района Дагестана и их окрестностях введен режим контртеррористической операции.
Сообщение оперативного штаба НАК в Дагестане: «На отдельном участке Цумадинского района, включая села Кванада и Гимерсо, введен режим КТО с 04:15 по московскому времени. Идут поиски боевиков и их пособников».
Другие подробности спецоперации пока не сообщаются.
Сообщение оперативного штаба НАК в Дагестане: «На отдельном участке Цумадинского района, включая села Кванада и Гимерсо, введен режим КТО с 04:15 по московскому времени. Идут поиски боевиков и их пособников».
Другие подробности спецоперации пока не сообщаются.
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