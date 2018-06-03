    В Бурятии 17 лесных пожаров вспыхнули из-за молний

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    В Бурятии 17 лесных пожаров вспыхнули из-за молний

    В Бурятии 17 лесных пожаров вспыхнули <nobr>из-за</nobr> молний

    В Селенгинском районе Бурятии введен режим ЧС из-за природных пожаров.

    Сообщение пресс-службы Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии: «На территории Селенгинского района введен режим ЧС. Там ведутся работы по тушению четырех лесных пожаров на площади 150 гектаров. Три из них действующие, один локализованный».

    В ведомстве объяснили, что все эти пожары вспыхнули из-за гроз. Очаги возгораний находятся на удалении от 2 до 11 километров от населенных пунктов.

    В борьбе с огнем задействованы 175 человек и 35 единиц техники, пишет ТАСС.

    Также под наблюдением в Бурятии находятся еще 13 возгораний в труднодоступной местности в Баунтовском и Еравнинском районах.

    Сообщение пресс-службы Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии: «Они возникли также в результате грозовой активности. Их общая площадь, по данным системы космомониторинга, составляет 8,9 тысячи гектаров».

    В ведомстве объяснили, что эти пожары не угрожают населенным пунктам и объектам инфраструктуры, а затраты на их тушение могут превысить возможный ущерб.

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