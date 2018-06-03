    Самолет рухнул в океан у побережья США

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    Самолет рухнул в океан у побережья США

    Самолет рухнул в океан у побережья США

    В американском штате Нью-Йорк произошло крушение небольшого самолета. Один человек погиб, трое пропали без вести.

    Как передает NBC News, самолет Piper PA31 перестал выходить на связь с диспетчерами после взлета с аэродрома Ист-Хэмптон. Самолет рухнул в воды Атлантического океана в полутора километрах от береговой линии Лонг-Айленда.

    Как установила Служба береговой охраны США, на борту самолета находились 4 человека. Тело одного из них было обнаружено. Трое остальных числятся пропавшими без вести. На месте крушения самолета ведется поисково-спасательная операция.

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