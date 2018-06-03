ВВС Израиля нанесли ракетный удар по целям в секторе Газа

Армия обороны Израиля заявляет, что в ответ на ракетные обстрелы с территории сектора Газа авиаударом были поражены 10 объектов ХАМАС.
Из заявления пресс-службы Армии обороны Израиля: «Несколько минут назад истребители ВВС Израиля нанесли удары по 10 террористическим целям ХАМАС в трех военных лагерях в секторе Газа. Среди целей — две мастерские по производству оружия и склад боеприпасов ХАМАС, а также военная база. Удары были нанесены в ответ на запуск ракет, а также другую террористическую активность, осуществляемую по указке движения ХАМАС, включая попытки нанесения ущерба инфраструктуре безопасности и поджоги на израильской территории».
Военные сообщили также, что в субботу вечером с территории сектора Газа по Израилю были выпущены две ракеты, одна из которых была перехвачена израильской системой ПВО «Железный купол», вторая упала на территории палестинского анклава. Еще одну ракету ПВО Израиля перехватили уже после полуночи, цитирует ТАСС.
Напомним, 29 мая из сектора Газа по Израилю было выпущено более сотни ракет и снарядов. Ранения получили трое израильских военнослужащих. В качестве ответных мер ВВС Израиля атаковали около 70 целей на территории сектора Газа. Сообщалось, что при участии Египта были достигнуты договоренности о прекращении огня, которые были нарушены в субботу вечером. При этом СМИ Израиля отрицали достижение договоренностей.
Военные сообщили также, что в субботу вечером с территории сектора Газа по Израилю были выпущены две ракеты, одна из которых была перехвачена израильской системой ПВО «Железный купол», вторая упала на территории палестинского анклава. Еще одну ракету ПВО Израиля перехватили уже после полуночи, цитирует ТАСС.
Напомним, 29 мая из сектора Газа по Израилю было выпущено более сотни ракет и снарядов. Ранения получили трое израильских военнослужащих. В качестве ответных мер ВВС Израиля атаковали около 70 целей на территории сектора Газа. Сообщалось, что при участии Египта были достигнуты договоренности о прекращении огня, которые были нарушены в субботу вечером. При этом СМИ Израиля отрицали достижение договоренностей.
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