Тление на мусорном полигоне в Одинцове полностью ликвидировано

Администрация Одинцовского района Московской области сообщила последние данные о ходе работ на закрытом полигоне бытового мусора «Часцы», где в пятницу произошло возгорание.
Сообщение пресс-службы администрации муниципалитета Одинцовского района: «Последствия горения полигона твердых бытовых отходов „Часцы“ в Одинцовском районе полностью ликвидированы. Пожарные закончили тушение в 20:55 в субботу, 2 июня».
В администрации подчеркнули, что на полигоне продолжает работать оперативный штаб. Дежурят пожарные машины и коммунальная техника, а также сотрудники полиции. Ведется патрулирование территории.
Андрей Иванов, глава Одинцовского района: «Мы не покидаем полигон, объект находится на постоянном жестком контроле. Чтобы не допустить новых возгораний, мы продолжаем засыпать тело полигона грунтом».
В администрации подчеркнули, что режим чрезвычайной ситуации в Часцовском сельском поселении, где находится объект, сохранится до понедельника, 4 июня, цитирует «Интерфакс». Ведется патрулирование территории.
Напомним, пожар на закрытом мусорном полигоне «Часцы» в Одинцовском районе Московской области вспыхнул в пятницу утром. К тушению был привлечен вертолет, открытое горение было ликвидировано. Начались работы по засыпке территории полигона грунтом для устранения тления. Специалисты Роспотребнадзора и МЧС вели мониторинг концентрации вредных веществ в воздухе.
В администрации подчеркнули, что на полигоне продолжает работать оперативный штаб. Дежурят пожарные машины и коммунальная техника, а также сотрудники полиции. Ведется патрулирование территории.
Андрей Иванов, глава Одинцовского района: «Мы не покидаем полигон, объект находится на постоянном жестком контроле. Чтобы не допустить новых возгораний, мы продолжаем засыпать тело полигона грунтом».
В администрации подчеркнули, что режим чрезвычайной ситуации в Часцовском сельском поселении, где находится объект, сохранится до понедельника, 4 июня, цитирует «Интерфакс». Ведется патрулирование территории.
Напомним, пожар на закрытом мусорном полигоне «Часцы» в Одинцовском районе Московской области вспыхнул в пятницу утром. К тушению был привлечен вертолет, открытое горение было ликвидировано. Начались работы по засыпке территории полигона грунтом для устранения тления. Специалисты Роспотребнадзора и МЧС вели мониторинг концентрации вредных веществ в воздухе.
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