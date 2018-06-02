На Ставрополье ребенок погиб на заброшенной стройке

В Апанасенсковском районе Ставропольского края
13-летний мальчик погиб из-за обрушения конструкций на заброшенной стройке.
В региональном главке МЧС сообщили, что обрушение произошло в субботу вечером в селе Рагули в Апанасенсковском районе Ставропольского края.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Ставропольскому краю: «На данной стройке играли трое детей. После обрушения один из них обнаружил отсутствие своего брата. По уточненной информации, ребенок погиб на месте обрушения».
В Следственном комитете РФ уточнили, что в результате обрушения перекрытий и части стены погиб 13-летний мальчик. Сотрудники ведомства проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, пишет ТАСС.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Ставропольскому краю: «На данной стройке играли трое детей. После обрушения один из них обнаружил отсутствие своего брата. По уточненной информации, ребенок погиб на месте обрушения».
В Следственном комитете РФ уточнили, что в результате обрушения перекрытий и части стены погиб 13-летний мальчик. Сотрудники ведомства проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, пишет ТАСС.
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