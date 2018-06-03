Премьера «Лета»: в Сочи открылся «Кинотавр»

После церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи впервые в России был показан новый фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето».
В Сочи в субботу открылся XXIX кинофестиваль «Кинотавр». Торжественную церемонию открытия в Зимнем театре вел актер Данила Козловский. В церемонии открытия приняли участие звезды отечественной киноиндустрии. Советник президента по культуре РФ Владимир Толстой зачитал приветственную телеграмму гостям и участникам крупнейшего отечественного киносмотра от главы государства.
В основную конкурсную программу фестиваля вошли 14 фильмов. «Ван Гоги» с Алексеем Серебряковым в главной роли, «Война Анны» Алексея Федорченко, «Временные трудности» с Иваном Охлобыстиным, «Два билета домой» Дмитрия Месхиева, «Дядя Саша» Александра Гордона А также «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, «Заповедник» Анны Матисон с Сергеем Безруковым, «Мира» Дениса Шабаева, «Подбросы» Ивана Твердовского, «Русский бес» Григория Константинопольского, «Сердце мира» Наталии Мещаниновой, «Слоны могут играть в футбол» Михаила Сегала. Жюри возглавляет режиссер Алексей Попогребский.
После церемонии открытия состоялась российская премьера фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова, который сейчас находится под домашним арестом по обвинению в финансовых махинациях и хищении бюджетных средств.
Фильм «Лето» был включен в основной конкурс 71-го Каннского кинофестиваля и получил награду за лучший саундтрек. Сюжет фильма основан на малоизвестной истории отношений лидера группы «Кино» Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. В российский прокат «Лето» выйдет 7 июня.
В основную конкурсную программу фестиваля вошли 14 фильмов. «Ван Гоги» с Алексеем Серебряковым в главной роли, «Война Анны» Алексея Федорченко, «Временные трудности» с Иваном Охлобыстиным, «Два билета домой» Дмитрия Месхиева, «Дядя Саша» Александра Гордона А также «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, «Заповедник» Анны Матисон с Сергеем Безруковым, «Мира» Дениса Шабаева, «Подбросы» Ивана Твердовского, «Русский бес» Григория Константинопольского, «Сердце мира» Наталии Мещаниновой, «Слоны могут играть в футбол» Михаила Сегала. Жюри возглавляет режиссер Алексей Попогребский.
После церемонии открытия состоялась российская премьера фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова, который сейчас находится под домашним арестом по обвинению в финансовых махинациях и хищении бюджетных средств.
Фильм «Лето» был включен в основной конкурс 71-го Каннского кинофестиваля и получил награду за лучший саундтрек. Сюжет фильма основан на малоизвестной истории отношений лидера группы «Кино» Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. В российский прокат «Лето» выйдет 7 июня.
Комментарии