СМИ: Адвокаты настаивают на неподсудности Трампа

Юристы, представляющие интересы президента США Дональда Трампа, заявляют, что его в принципе нельзя обвинить в создании помех правосудию по «делу о сговоре с РФ».
Как пишет The New York Times, адвокаты президента США убеждают спецпрокурора Роберта Мюллера, занимающегося расследованием приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года, согласиться с тем, что Трампа в принципе невозможно обвинить в создании помех правосудию.
Издание публикует выдержки из переписки юристов Джона Дауда и Джея Секулова с командой спецпрокурора Мюллера, в котором адвокаты доказывают, что президента США нельзя обвинять в создании препятствий на пути любого аспекта расследования Мюллера, потому что конституция наделяет Трампа полномочиями «при желании прекратить любое расследование или даже воспользоваться правом на помилование». Юристы подчеркивают, что Мюллер не может принудить главу государства давать показания под присягой.
Между тем президент США на своей странице в Twitter выразил недовольство из-за того, что расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы по-прежнему продолжается. Трамп посетовал, что эта охота на ведьм обходится слишком дорого и призвал потратить эти средства на расследование коррупции Демократической партии США.
Дональд Трамп, президент США: «Не было никакого сговора с Россией (за исключением сговора демократов с Россией). И когда только эта дорогостоящая охота на ведьм завершится? Это плохо для нашей страны. Допускают ли сотрудники спецпрокурора/Министерства юстиции утечку содержания писем моих юристов в распространяющую ложные материалы прессу? Не следует ли им лучше заняться коррупцией с участием демократов?»
Напомним, Вашингтон обвиняет Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США, хотя до сих пор не было предъявлено никаких фактов или доказательств. Сам Трамп и его помощники неоднократно отвергали эти домыслы. Москва также не раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход американских выборов. Недавно стало известно, что на расследование «российского дела» командой спецпрокурора Мюллера с 1 октября 2017 года по 31 марта 2018 года было потрачено потратил 4,5 млн долларов. Всего же расследование фиктивного «дела РФ» стоило бюджету США более 7 млн долларов.
Издание публикует выдержки из переписки юристов Джона Дауда и Джея Секулова с командой спецпрокурора Мюллера, в котором адвокаты доказывают, что президента США нельзя обвинять в создании препятствий на пути любого аспекта расследования Мюллера, потому что конституция наделяет Трампа полномочиями «при желании прекратить любое расследование или даже воспользоваться правом на помилование». Юристы подчеркивают, что Мюллер не может принудить главу государства давать показания под присягой.
Между тем президент США на своей странице в Twitter выразил недовольство из-за того, что расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы по-прежнему продолжается. Трамп посетовал, что эта охота на ведьм обходится слишком дорого и призвал потратить эти средства на расследование коррупции Демократической партии США.
Дональд Трамп, президент США: «Не было никакого сговора с Россией (за исключением сговора демократов с Россией). И когда только эта дорогостоящая охота на ведьм завершится? Это плохо для нашей страны. Допускают ли сотрудники спецпрокурора/Министерства юстиции утечку содержания писем моих юристов в распространяющую ложные материалы прессу? Не следует ли им лучше заняться коррупцией с участием демократов?»
There was No Collusion with Russia (except by the Democrats). When will this very expensive Witch Hunt Hoax ever end? So bad for our Country. Is the Special Counsel/Justice Department leaking my lawyers letters to the Fake News Media? Should be looking at Dems corruption instead?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 июня 2018 г.
Напомним, Вашингтон обвиняет Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США, хотя до сих пор не было предъявлено никаких фактов или доказательств. Сам Трамп и его помощники неоднократно отвергали эти домыслы. Москва также не раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход американских выборов. Недавно стало известно, что на расследование «российского дела» командой спецпрокурора Мюллера с 1 октября 2017 года по 31 марта 2018 года было потрачено потратил 4,5 млн долларов. Всего же расследование фиктивного «дела РФ» стоило бюджету США более 7 млн долларов.
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