    Серена Уильямс сыграет с Марией Шараповой в 1/8 финала Roland Garros

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    • Фото: Reuters © 2018, Christian Hartmann, Gonzalo Fuentes
    Серена Уильямс сыграет с Марией Шараповой в 1/8 финала Roland Garros

    Серена Уильямс сыграет с Марией Шараповой в 1/8 финала Roland Garros

    Серена Уильямс сыграет с Марией Шараповой в 1/8 финала Roland Garros
  • Фото: Reuters © 2018, Christian Hartmann, Gonzalo Fuentes

    • В четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису Мария Шарапова встретится с американкой Сереной Уильямс.

    Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла немку Юлию Гёргес со счетом 6:3, 6:4 и вышла в четвертый круг Roland Garros. Поединок длился 1 час 15 минут.

    Теперь в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже, Серена Уильямс сыграет с россиянкой Марией Шараповой. Матч пройдет в воскресенье.

    В последний раз Шарапова обыгрывала Уильямс-младшую осенью 2004 года — в финале итогового турнира WTA, напоминает РИА Новости. Счет личных встреч Серены Уильямс с Марией Шараповой 19:2 в пользу американской спортсменки.

    Ранее в субботу Мария Шарапова взяла верх над Каролиной Плишковой, переиграв шестую ракетку мира со счетом 6:2, 6:1.

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