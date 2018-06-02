Серена Уильямс сыграет с Марией Шараповой в 1/8 финала Roland Garros

В четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису Мария Шарапова встретится с американкой Сереной Уильямс.
Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла немку Юлию Гёргес со счетом 6:3, 6:4 и вышла в четвертый круг Roland Garros. Поединок длился 1 час 15 минут.
Теперь в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже, Серена Уильямс сыграет с россиянкой Марией Шараповой. Матч пройдет в воскресенье.
В последний раз Шарапова обыгрывала Уильямс-младшую осенью 2004 года — в финале итогового турнира WTA, напоминает РИА Новости. Счет личных встреч Серены Уильямс с Марией Шараповой 19:2 в пользу американской спортсменки.
Ранее в субботу Мария Шарапова взяла верх над Каролиной Плишковой, переиграв шестую ракетку мира со счетом 6:2, 6:1.
Теперь в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже, Серена Уильямс сыграет с россиянкой Марией Шараповой. Матч пройдет в воскресенье.
В последний раз Шарапова обыгрывала Уильямс-младшую осенью 2004 года — в финале итогового турнира WTA, напоминает РИА Новости. Счет личных встреч Серены Уильямс с Марией Шараповой 19:2 в пользу американской спортсменки.
Ранее в субботу Мария Шарапова взяла верх над Каролиной Плишковой, переиграв шестую ракетку мира со счетом 6:2, 6:1.
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