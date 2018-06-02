Из-за пожаров в Колорадо и Нью-Мексико эвакуируют население

Более полутора тысяч человек эвакуированы в двух американских штатах, охваченных природными пожарами.
Сообщение пресс-службы властей округов Ла-Плата (Колорадо) и Колфакс (Нью-Мексико): «Объявлена эвакуация в зоне стихийного бедствия. Движение транспорта по участку автодороги 550 перекрыто».
В округе Ла-Плата площадь пожара составляет 501 гектара. Эвакуированы 1,5 тысячи человек. В этот округе пламенем не уничтожено ни одного дома: пожарным пока удается отсечь стену огня от населенных пунктов. В борьбе с огнем задействованы несколько вертолетов, пишет ТАСС.
В округе Колфакс зона стихийного бедствия достигает 9,12 тысячи гектаров. Сгорело несколько ранчо. Стена огня приближается к населенному пункту Симаррон. Ей противостоят более 450 пожарных.
В минувшую пятницу в США был окончательно ликвидирован самый крупный природный пожар в современной истории Калифорнии. Стихийному бедствию присвоили собственное имя «Томас». Пожар бушевал более полугода. «Томасом» были уничтожены или повреждены более тысячи домов и построек. Погибли 2 человека.
В округе Ла-Плата площадь пожара составляет 501 гектара. Эвакуированы 1,5 тысячи человек. В этот округе пламенем не уничтожено ни одного дома: пожарным пока удается отсечь стену огня от населенных пунктов. В борьбе с огнем задействованы несколько вертолетов, пишет ТАСС.
В округе Колфакс зона стихийного бедствия достигает 9,12 тысячи гектаров. Сгорело несколько ранчо. Стена огня приближается к населенному пункту Симаррон. Ей противостоят более 450 пожарных.
В минувшую пятницу в США был окончательно ликвидирован самый крупный природный пожар в современной истории Калифорнии. Стихийному бедствию присвоили собственное имя «Томас». Пожар бушевал более полугода. «Томасом» были уничтожены или повреждены более тысячи домов и построек. Погибли 2 человека.
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