    Из-за пожаров в Колорадо и Нью-Мексико эвакуируют население

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    Из-за пожаров в Колорадо и Нью-Мексико эвакуируют население

    <nobr>Из-за</nobr> пожаров в Колорадо и <nobr>Нью-Мексико</nobr> эвакуируют население

    Более полутора тысяч человек эвакуированы в двух американских штатах, охваченных природными пожарами.

    Сообщение пресс-службы властей округов Ла-Плата (Колорадо) и Колфакс (Нью-Мексико): «Объявлена эвакуация в зоне стихийного бедствия. Движение транспорта по участку автодороги 550 перекрыто».

    В округе Ла-Плата площадь пожара составляет 501 гектара. Эвакуированы 1,5 тысячи человек. В этот округе пламенем не уничтожено ни одного дома: пожарным пока удается отсечь стену огня от населенных пунктов. В борьбе с огнем задействованы несколько вертолетов, пишет ТАСС.

    В округе Колфакс зона стихийного бедствия достигает 9,12 тысячи гектаров. Сгорело несколько ранчо. Стена огня приближается к населенному пункту Симаррон. Ей противостоят более 450 пожарных.

    В минувшую пятницу в США был окончательно ликвидирован самый крупный природный пожар в современной истории Калифорнии. Стихийному бедствию присвоили собственное имя «Томас». Пожар бушевал более полугода. «Томасом» были уничтожены или повреждены более тысячи домов и построек. Погибли 2 человека.

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