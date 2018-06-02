СМИ: Нетаньяху не исключил «полноценных военных действий» против Ирана в Сирии

Премьер Израиля заявил, что его страна оставляет за собой право вести полноценные военные операции против «иранского присутствия» в Сирии.
Это заявление Биньямин Нетаньяху сделал во время телефонных разговоров с Владимиром Путиным и Майком Помпео, которые состоялись ранее на этой неделе.
По данным израильских СМИ, Нетаньяху подчеркивал, что Израиль требует вывода иранских сил и подразделений «Хезболлы» не только с юго-запада Сирии, но со всей территории страны. При этом премьер Израиля заявил Путину и Помпео, что его страна «сохранит за собой свободу полноценных военных действий против иранского военного присутствия на всей территории Сирии».
Также вопрос об иранских формированиях в Сирии обсуждался во время визита министра обороны Израиля Авигдора Либермана в Москву. Отмечается, что подход Москвы стал «более позитивным», но никаких договоренностей сейчас нет, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее Израиль обвинял Иран в обстреле своих позиций на Голанских высотах. В ответ израильская авиация наносила удары по объектам в Сирии. Так, в ночь на 10 мая 28 израильских самолетов выпустили по различным районам САР около 60 ракет класса «воздух-поверхность» и более 10 тактических ракет класса «земля-земля». По данным Минобороны РФ, более половины ракет было сбито ПВО Сирии.
При этом Нетаньяху подчеркивал, что его страна будет и дальше противодействовать «иранской агрессии» на Ближнем Востоке и военному присутствию в Сирии. В Тегеране же говорили, что если Израиль будет действовать «безрассудно», то Тель-Авив и Хайфа будут уничтожены.
По данным израильских СМИ, Нетаньяху подчеркивал, что Израиль требует вывода иранских сил и подразделений «Хезболлы» не только с юго-запада Сирии, но со всей территории страны. При этом премьер Израиля заявил Путину и Помпео, что его страна «сохранит за собой свободу полноценных военных действий против иранского военного присутствия на всей территории Сирии».
Также вопрос об иранских формированиях в Сирии обсуждался во время визита министра обороны Израиля Авигдора Либермана в Москву. Отмечается, что подход Москвы стал «более позитивным», но никаких договоренностей сейчас нет, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее Израиль обвинял Иран в обстреле своих позиций на Голанских высотах. В ответ израильская авиация наносила удары по объектам в Сирии. Так, в ночь на 10 мая 28 израильских самолетов выпустили по различным районам САР около 60 ракет класса «воздух-поверхность» и более 10 тактических ракет класса «земля-земля». По данным Минобороны РФ, более половины ракет было сбито ПВО Сирии.
При этом Нетаньяху подчеркивал, что его страна будет и дальше противодействовать «иранской агрессии» на Ближнем Востоке и военному присутствию в Сирии. В Тегеране же говорили, что если Израиль будет действовать «безрассудно», то Тель-Авив и Хайфа будут уничтожены.
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